«Дарио Морелло (Ита)» – «Лука Чианконе (Ита)». 13.04.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Дарио Морелло (Ита) — Лука Чианконе (Ита) на 13 апреля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Дарио Морелло (Ита) и Лука Чианконе (Ита) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Дарио Морелло (Ита) — Лука Чианконе (Ита) пройдет 13 апреля, и можно не сомневаться, что в 20:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Дарио Морелло (Ита) имеет две победы нокаутом, а Лука Чианконе (Ита) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дарио Морелло (Ита) — Лука Чианконе (Ита):

победа Дарио Морелло (Ита) – 0, ничья – 0, победа Лука Чианконе (Ита) – 0

Прогноз на матч Дарио Морелло (Ита) – Лука Чианконе (Ита) Бои, титульный бой, 13 апреля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Дарио Морелло (Ита) станет победителем боя. Если выиграет Лука Чианконе (Ита), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Дарио Морелло (Ита) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Дарио Морелло (Ита) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Дарио Морелло (Ита) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Дарио Морелло (Ита) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Дарио Морелло (Ита) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Лука Чианконе (Ита) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Лука Чианконе (Ита) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Лука Чианконе (Ита) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Лука Чианконе (Ита) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Лука Чианконе (Ита) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Дарио Морелло (Ита) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Дарио Морелло (Ита) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Дарио Морелло (Ита) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Дарио Морелло (Ита) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Дарио Морелло (Ита) валится с ног. К тому же, Дарио Морелло (Ита) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Дарио Морелло (Ита) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Лука Чианконе (Ита) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Лука Чианконе (Ита) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Лука Чианконе (Ита) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Лука Чианконе (Ита) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Лука Чианконе (Ита) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Лука Чианконе (Ита) должен задуматься о своей обороне.

Дарио Морелло (Ита) – Лука Чианконе (Ита) 13.04.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Дарио Морелло (Ита) и Лука Чианконе (Ита). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Дарио Морелло (Ита) и Лука Чианконе (Ита) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Дарио Морелло (Ита) и Лука Чианконе (Ита) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Дарио Морелло (Ита) и Лука Чианконе (Ита) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Дарио Морелло (Ита) и Лука Чианконе (Ита) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Дарио Морелло (Ита) — Лука Чианконе (Ита) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Лука Чианконе (Ита) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Дарио Морелло (Ита) — Лука Чианконе (Ита) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Лука Чианконе (Ита).

Дарио Морелло (Ита)

Свою самую выдающуюся победу Дарио Морелло (Ита) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Дарио Морелло (Ита) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Дарио Морелло (Ита) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Дарио Морелло (Ита) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Дарио Морелло (Ита) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Лука Чианконе (Ита)

На данный момент Лука Чианконе (Ита) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Лука Чианконе (Ита) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Лука Чианконе (Ита) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Лука Чианконе (Ита) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Лука Чианконе (Ита) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Дарио Морелло (Ита) — Лука Чианконе (Ита). Прогноз и ставки на матч. Бои 13 апреля

Так как Дарио Морелло (Ита) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Лука Чианконе (Ита).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Дарио Морелло (Ита) и Лука Чианконе (Ита), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Дарио Морелло (Ита) выиграет бой.

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