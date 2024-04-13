Болтон Уондерерс — Портсмут: снова ждем результативной игры

«Болтон Уондерерс» – «Портсмут». 13.04.24. Прогноз и ставки на матч

Футболисты клуба Болтон Уондерерс пообещали 13 апреля на своем поле взять реванш у ФК Портсмут за недавнее гостевое поражение со счетом 1-4. Организаторы данного турнира собираются начать поединок в 17:00 по Москве. В целом, футбольный клуб Болтон Уондерерс является фаворитом, исходя из статистики предыдущих матчей, ведь имеет 35 побед в 59 встречах. Но, в последнее время хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, потерпев два поражения в трех матчах и сыграв один раз вничью.



В матче команды Болтон Уондерерс и команды Портсмут, которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Болтон Уондерерс демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Болтон Уондерерс. Команда Портсмут значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда Портсмут будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда Портсмут не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Болтон Уондерерс — Портсмут:

По коэффициенту 2.29 букмекеры принимают ставки на победу футбольного клуба Болтон Уондерерс, на ничейный результат стоит котировка 3.5, а на победу футболистов клуба Портсмут ставки принимаются по 3.03.

Прогноз на матч Болтон Уондерерс – Портсмут (Чемпионат Англии, матч национального перевентсва, воскресенье, 13 апреля):Футбольный клуб Болтон Уондерерс получил от букмекеров на свою победу котировку 2.29, а по коэффициенту 3.03 можно сделать ставку на выигрыш ФК Портсмут. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Болтон Уондерерс и команды Портсмут, можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Болтон Уондерерс и команды Портсмут – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Болтон Уондерерс – Портсмут 13.04.24

Футбольный поединок Болтон Уондерерс — Портсмут был перенесен на 13 апреля, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 17:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Болтон Уондерерс и Портсмут играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В прошлом сезоне команда Болтон Уондерерс и команда Портсмут выдали отличный матч, результат которого до сих пор в памяти у многих любителей футбола. В преддверии очного матча между этими футбольными клубами, в СМИ активно напоминают, какие именно соперники будут встречаться, и что футболисты обеих команд умеют творить на футбольном поле. Вообще, результат этого противостояния будет решающим и для одной, и для другой команды. Напомним, что сейчас команда Болтон Уондерерс и команда Портсмут находятся в числе лидеров чемпионата, команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, что говорит о серьезности намерений относительно нынешнего сезона. Естественно, впереди у команд непростые матчи, однако сейчас все внимание менеджеров и футболистов приковано к предстоящей игре, в которой соперниками будут ближайшие конкуренты. По словам менеджеров обеих команд, за исключением травмированных футболистов, которые уже на протяжении длительного времени не могут помочь своему клубу, все остальные игроки готовы выйти на поле со стартовых минут. Благодаря этому у менеджеров обеих команд есть возможность выбирать, кому именно из футболистов доверить выступать с первых минут матча. В связи с этим, встает вопрос тактической схемы, которую будут использовать менеджеры обеих команд на ближайший матч. Наши эксперты тщательно изучили статистику матчей команд в текущем сезоне, а также статистику личных встреч между этими футбольными клубами за последние сезоны. Это позволило нам найти интересные закономерности, на которых и основаны наши прогнозы, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз Болтон Уондерерс – Портсмут (13 апреля), ставки и коэффициенты

В линии букмекерских контор, по мнению экспертов нашего ресурса, верно отражены шансы команды Болтон Уондерерс и команды Портсмут на успех в очном противостоянии. Напомним, что эти команды встретятся в рамках очередного тура чемпионата, где будут определять сильнейшего. К этому матчу хозяева поля подходят в отличном настроении, у клуба нет серьезных кадровых потерь перед матчем, а статистика последних игр говорит о том, что команда Болтон Уондерерс находится в прекрасной форме. Гости тоже показали хорошие результаты в последних матчах. Клуб добился важных побед, что позволило ему улучшить свои позиции в турнирной таблице. Однако для команды Портсмут выездные матчи в нынешнем сезоне складываются не так хорошо, как игры на родном стадионе. В выездных матчах, по словам самих футболистов команды Портсмут, они чувствуют себя не так уверенно, как в домашних стенах. Поэтому, сегодня наши эксперты рекомендуют ставить на победу команды Болтон Уондерерс, так как хозяева поля сейчас находятся в отличной форме, а родные трибуны должны помочь клубу продемонстрировать отличный футбол и добиться победы. Общий тотал матча мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому в этом матче мы ждем много голов. Общий тотал нарушений и желтых карточек тоже следует играть на больше, так как эта встреча является принципиальной для обеих команд, следовательно, футболисты будут часто нарушать правила. А вот угловые мы рассматриваем на меньше, так как команда Болтон Уондерерс и команда Портсмут не так часто задействуют фланги при атаках.

Болтон Уондерерс

В прошлом сезоне футбольный клуб Болтон Уондерерс неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Болтон Уондерерс сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Болтон Уондерерс выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

Портсмут

После того, как в футбольном клубе Портсмут два года назад поменялся главный тренер, был небольшой спад в игре, но постепенно команда начала показывать еще даже лучшие результаты при новом наставнике. В этом сезоне гости занимают шестую строчку в чемпионате, претендуя на путевку в еврокубки. Но, для этого нужно выиграть борьбу, в которую включилось еще четыре команды. Футболисты клуба Портсмут показывают очень хорошую игру дома, а вот на выезде команда играет исключительно от обороны, из-за чего в гостях было тринадцать ничейных результатов в восемнадцати матчах. При этом, ФК Портсмут проиграл на выезде только однажды, чем не могут похвастаться даже лидеры чемпионата. Уже семь туров гости не проигрывают, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Команда имеет одну из лучших защит в чемпионате, ведь входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей. У гостей нет длинной скамейки запасных, но в данный момент у команды и нет серьезных кадровых проблем, ведь травмирован только правый полузащитник, который уже больше месяца пребывает в лазарете.

Интересные факты перед матчем Болтон Уондерерс – Портсмут

Фаворитами наших экспертов в матче команды Болтон Уондерерс и команды Портсмут являются хозяева поля. Даже, несмотря на то, что с турнирной точки зрения результат этого матча не будет иметь для команд серьезного значения, хозяева поля на несколько голов сильнее своих соперников. Вообще, если взглянуть на турнирное положение команды Болтон Уондерерс и команды Портсмут, то фаворита в этом противостоянии можно определить невооруженным глазом, не используя специальные ресурсы или программы. Хозяева поля занимают место в верхней части турнирной таблицы, команда уже квалифицировалась в престижный клубный турнир. Гости расположились во второй части турнирной таблицы, и пусть команде не грозит вылет в низший дивизион, все равно команда Портсмут в нынешнем сезоне, особенно в выездных матчах, демонстрирует не самые хорошие результаты. Поэтому, эксперты нашего ресурса солидарны с букмекерами, которые видят здесь фаворитами хозяев поля, и рекомендуют делать ставки на то, что команда Болтон Уондерерс победит своих соперников. Более рисковые бетторы могут сыграть фору хозяев поля, что тоже является неплохой ставкой на этот матч. Общий тотал голов в матче мы рекомендуем играть на больше, так как в родных стенах команда Болтон Уондерерс всегда играет очень остро, не останавливаясь после забитого мяча. А вот нарушений и желтых карточек в матче будет немного, в концовке чемпионата команды вряд ли будут играть грубо, так как никто из футболистов не хочет получить травму. Поэтому эти тоталы мы рекомендуем играть на меньше. Угловых оба клуба подают много, поэтому, наши эксперты полагают, что заявленный букмекерами общий тотал будут перебит.

Победителем матча станет Болтон Уондерерс — 2.29, победителем матча станет Портсмут — 3.03, ничья в матче — 3.5.



Болтон Уондерерс — Портсмут. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Англии 13 апреля

Благодаря тому, что хозяева поля добились важных побед в прошлых турах, они смогли гарантировать себе прописку в чемпионате на будущий сезон, поэтому подходят к матчу с одним из лидеров чемпионата в отличном настроении. А вот команда Портсмут пока не может похвастаться хорошими достижениями. Клуб, хоть и находится в числе претендентов на высокие места в чемпионате, пока не гарантировал себе участие в престижном клубном турнире на будущий сезон, а впереди у гостей непростой график, где соперниками будут непростые команды. Поэтому, менеджер гостей заявил, что его подопечные постараются сделать все возможное, чтобы добиться победы в матче с футболистами команды Портсмут. Несмотря на то, что в гости приезжает известный футбольный клуб, менеджер хозяев поля сообщил, что в ближайшем матче планирует сделать ставку на молодых футболистов. Из этого следует, что команда Болтон Уондерерс будет выступать в неоптимальном составе, поэтому наши эксперты рекомендуют делать ставку на победу команды Портсмут в этом матче. Учитывая, что оба клуба играют в атакующий футбол, в этом матче мы ждем много забитых голов. Оба клуба умеют забить, об этом свидетельствует статистика команд в чемпионате и в матчах между собой. Так что, ставка на тотал больше голов в игре является оправданной. Еще симпатичной выглядит ставка на общий тотал желтых карточек и нарушений правил на меньше, так как команда Болтон Уондерерс и команда Портсмут являются не грубыми командами, и в матчах между собой редко совершают много фолов и получают много карточек.

«Болтон Уондерерс»

В прошлом сезоне футбольный клуб Болтон Уондерерс сумел добиться повышения в классе, так что сейчас выступает в высшей лиге, а команде в первую очередь необходимо избежать вылета. Для этого хозяева не только активно участвовали в трансферах в межсезонье, но и было куплено несколько новичков во время зимнего трансферного окна. Болтон Уондерерс выступает немного лучше, чем аутсайдеры, что позволяет избегать зоны вылета, но расстояния до нее составляет только три очка, так что расслабляться нельзя ни на секунду. При родных болельщиках футбольный клуб Болтон Уондерерс играет намного лучше, чем на выезде, а вызвано это в первую очередь тем, что команда больше атакует и забивает в три раза больше мячей, чем в гостях. Недавно хозяева не могли продемонстрировать хорошие результаты, выдав безвыигрышную серию из шести матчей, но в последнем туре все же удалось одержать домашнюю победу со счетом 3-1. Травмы точно помешают выйти на футбольное поле правому защитнику и центральному полузащитнику, но под вопросом появление в игре еще правого вингера.



«Портсмут»

Начав сезон с двух побед, футбольный клуб Портсмут ушел в крутое пике, из которого команду не сумели вывести даже две тренерские отставки. Гости продолжают терять очки, ведь больше они не смогли одержать ни одной победы. Сейчас команда уже находится на последнем месте в турнирной таблице, а чтобы покинуть зону вылета необходимо ликвидировать отставание в семь очков. Нельзя сказать, что у гостей самая худшая оборона, но ведь футбольный клуб Портсмут очень плохо играет в нападении, что и не позволяет выигрывать. А на выезде команда вообще действует крайне слабо, набрав лишь пять очков, что в три раза меньше, чем в родных стенах. После двух ничьих футбольный клуб Портсмут проиграл уже четыре матча подряд, так что не станет сюрпризом еще одна отставка главного тренера. В лазарете гостей находятся основной голкипер, двое нападающих и три полузащитника, а под вопросом еще выход на поле левого защитника.

Статистика и личные встречи

Эксперты нашего портала давно ждали матч, соперниками в котором будут футболисты команды Болтон Уондерерс и футболисты команды Портсмут. Обе команды сейчас решают разные задачи в турнирной таблице, однако этот матч для этих соперников станет принципиальным, так как команда Болтон Уондерерс и команда Портсмут являются представителями одной области, следовательно, абсолютно неважно, какое место они занимают в турнирной таблице, главное – обыграть главного конкурента. Матчи между этими командами редко обходятся без беспорядков на трибунах. Да и на футбольном поле команды всегда используют грубые приемы в борьбе за мяч, поэтому обилие желтых карточек и удалений – визитка матча команды Болтон Уондерерс и команды Портсмут. Оба клуба отлично понимают, что им далеко до грандов чемпионата, которые разыгрывают между собой чемпионский титул, но все же, своим матчем они решают не менее важную задачу – определяют сильнейшего в дерби, а это значит намного больше, чем чемпионский титул, это значит, что, по крайней мере, до начала следующего сезона, в случае победы, ты будешь являться лучшим футбольным клубом своего региона. Несмотря на очевидные ставки в этом матче – тотал больше фолов, желтых карточек и удаление игрока с поля, мы приготовили еще интересные ставки на исход этого матча, а также еще на целый ряд статистических факторов. Надеемся, они будут интересны бетторам и позволят им обыграть букмекеров. Всем хорошего и интересного футбола.

«Болтон Уондерерс» — «Портсмут»: кто фаворит грядущей встречи?

Болтон Уондерерс — Портсмут. Прогноз на футбол (13.04.24)

Эксперты нашего ресурса долго анализировали различные данные касаемо матча команды Болтон Уондерерс и команды Портсмут. Напомним, что оба клуба ведут борьбу за выживание, поэтому для ставок, особенно ставок на статистику, матч представляет прямой интерес. В первую очередь, стоит сразу сказать, что ставки на пенальти и удаление в матче являются обязательными. В матчах представителей нижней части турнирной таблицы, где решается судьба: остаться клубу в элитном дивизионе или нет, страсти кипят через край, и частенько в подобных матчах приходит не одно удаление или пенальти. Относительно фаворита в этом матче, то здесь стоит делать ставки на победу команды Болтон Уондерерс, так как традиционно, выбирая из двух худших футбольных клубов, следует отдавать предпочтение тому, кто выступает в родных стенах. Хотя, в этом матче мы бы не рекомендовали делать большие ставки на исход, все-таки встречаются два не самых лучших представителя турнирной таблицы, всякое может случиться. Общий тотал нарушений и желтых карточек в таком матче мы тоже рекомендуем играть на больше, так как остановок и провокаций в игре будет предостаточно. А вот общий тотал угловых мы бы советовали играть на меньше, так как уровень мастерства команд оставляет желать лучшего, поэтому вряд ли стоит ждать от них большого количества угловых. Наши эксперты полагают, что это же относится и к общему тоталу забитых голов. Команда Болтон Уондерерс и команда Портсмут редко забивают много, поэтому общий тотал матча мы рассматриваем на меньше.

Болтон Уондерерс — Портсмут: снова ждем результативной игры

Футбольные матчи издавна притягивали не только любителей наблюдать за этим великолепным действием, но и любителей легкой наживы. Сегодня букмекерские конторы открывают новые офисы и представительства буквально ежедневно. Они стараются заманить новых клиентов, предлагая разнообразный выбор ставок, среди которых ставки не только до, но и во время матча. Букмекеры становятся спонсорами отдельных футбольных клубов, чтобы иметь возможность предлагать только свои ставки на стадионе этого клуба. В общем, теперь спорт и букмекерские конторы стали неразлучными понятиями, которые идут рука об руку. Однако наши эксперты полагают, что хватит кормить букмекеров, хватит делать ставки ради развлечения, необходимо серьезно наказывать букмекеров за их просчеты. Именно поэтому мы делимся с бетторами своими прогнозами на футбол. В основном это прогнозы на статистику, реже прогнозы на исходы. Мы профессионально анализируем свои ставки, стараясь предложить бетторам только лучшие, вероятность проходимости которых очень велика. Наши эксперты постоянно мониторят линии букмекеров в поисках отличных ставок, чтобы бетторы могли наслаждаться футболом и выигрывать деньги.

Ведущие спортивные эксперты в футбольной встрече Болтон Уондерерс — Портсмут находятся на стороне хозяев, советуя сделать ставку на их индивидуальный тотал более 1.5 мяча.

Болтон Уондерерс – Портсмут: статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда Болтон Уондерерс и команда Портсмут, мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.