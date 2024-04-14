Арабелла Коллер — Дженни Лим: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз и ставка на матч Арабелла Коллер — Дженни Лим 14-го апреля

14-го апреля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Арабелла Коллер , а противостоять в этом поединке будет Дженни Лим.



Судья теннисного матча Арабелла Коллер — Дженни Лим должен дать знак о старте игры в 12:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 14-го апреля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Арабелла Коллер и Дженни Лим более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Арабелла Коллер имеет четыре победы, то Дженни Лим может похвастаться лишь двумя победами.



Арабелла Коллер — Дженни Лим. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

14-го апреля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Арабелла Коллер — Дженни Лим. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Дженни Лим, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Дженни Лим выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Арабелла Коллер

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Арабелла Коллер находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Арабелла Коллер является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Арабелла Коллер умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Арабелла Коллер обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Арабелла Коллер может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Дженни Лим

На этом турнире Дженни Лим играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Дженни Лим все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Дженни Лим не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Дженни Лим уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Дженни Лим на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Дженни Лим пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Арабелла Коллер — Дженни Лим

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Арабелла Коллер — Дженни Лим (14-го апреля), ставки и коэффициенты

Арабелла Коллер

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Арабелла Коллер выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Арабелла Коллер всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Арабелла Коллер уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Арабелла Коллер занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Арабелла Коллер больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Арабелла Коллер имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Дженни Лим

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Дженни Лим все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Дженни Лим сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Дженни Лим все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Дженни Лим предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Арабелла Коллер — Дженни Лим Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Арабелла Коллер и Дженни Лим, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Арабелла Коллер и Дженни Лим играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Арабелла Коллер, и Дженни Лим неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Арабелла Коллер — Дженни Лим: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Арабелла Коллер и Дженни Лим, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Арабелла Коллер сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Дженни Лим имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Арабелла Коллер – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Арабелла Коллер и Дженни Лим на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арабелла Коллер — Дженни Лим. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Арабелла Коллер и Дженни Лим.



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