КСМ Тыргу-Жиу II — КСМ Тыргу Муреш II. Прогноз, ставки на матч(14.04.24)

Прогноз и ставка на матч КСМ Тыргу-Жиу II — КСМ Тыргу Муреш II 14-го апреля

14-го апреля в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Румынии, в котором на своей площадке местный клуб КСМ Тыргу-Жиу II примет соперника по национальному первенству КСМ Тыргу Муреш II.



14-го апреля состоится баскетбольный матч КСМ Тыргу-Жиу II – КСМ Тыргу Муреш II, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 15:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб КСМ Тыргу-Жиу II уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



КСМ Тыргу-Жиу II — КСМ Тыргу Муреш II. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба КСМ Тыргу-Жиу II намерены 14-го апреля поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК КСМ Тыргу Муреш II. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 15:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

КСМ Тыргу-Жиу II

Сейчас баскетбольный клуб КСМ Тыргу-Жиу II демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле КСМ Тыргу-Жиу II демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



КСМ Тыргу Муреш II

В межсезонье руководство баскетбольного клуба КСМ Тыргу Муреш II потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб КСМ Тыргу Муреш II сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб КСМ Тыргу Муреш II не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч КСМ Тыргу-Жиу II — КСМ Тыргу Муреш II

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч КСМ Тыргу-Жиу II — КСМ Тыргу Муреш II, несмотря на то, что он должен пройти только 14-го апреля. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 15:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб КСМ Тыргу-Жиу II одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



КСМ Тыргу-Жиу II — КСМ Тыргу Муреш II. Прогноз, ставки на матч(14.04.24)

КСМ Тыргу-Жиу II

В последние годы КСМ Тыргу-Жиу II является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба КСМ Тыргу-Жиу II еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

КСМ Тыргу Муреш II

В прошлом сезоне баскетбольный клуб КСМ Тыргу Муреш II становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб КСМ Тыргу Муреш II уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф КСМ Тыргу Муреш II сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч КСМ Тыргу-Жиу II — КСМ Тыргу Муреш II Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 14-го апреля, и в его рамках состоится поединок КСМ Тыргу-Жиу II — КСМ Тыргу Муреш II. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 15:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

КСМ Тыргу-Жиу II — КСМ Тыргу Муреш II: команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб КСМ Тыргу-Жиу II проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб КСМ Тыргу-Жиу II позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях КСМ Тыргу-Жиу II играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба КСМ Тыргу-Жиу II сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб КСМ Тыргу Муреш II входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба КСМ Тыргу Муреш II не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ КСМ Тыргу-Жиу II — КСМ Тыргу Муреш II. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба КСМ Тыргу-Жиу II уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб КСМ Тыргу-Жиу II пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба КСМ Тыргу-Жиу II составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб КСМ Тыргу Муреш II находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб КСМ Тыргу Муреш II сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб КСМ Тыргу Муреш II действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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