Слоан Стивенс — Пейтон Стеарнс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.04.24)

Слоан Стивенс — Пейтон Стеарнс (15 апреля), ставки и коэффициенты

15 апреля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Слоан Стивенс , а противостоять в этом поединке будет Пейтон Стеарнс.



15 апреля в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Слоан Стивенс — Пейтон Стеарнс. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 12:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Слоан Стивенс и Пейтон Стеарнс одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Слоан Стивенс — Пейтон Стеарнс:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 15 апреля встречаются Слоан Стивенс и Пейтон Стеарнс. Начало поединка запланировано на 12:00 по МСК. Слоан Стивенс является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Слоан Стивенс

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Слоан Стивенс находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Слоан Стивенс является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Слоан Стивенс умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Слоан Стивенс обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Слоан Стивенс может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Пейтон Стеарнс

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Пейтон Стеарнс имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Пейтон Стеарнс демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Пейтон Стеарнс не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Пейтон Стеарнс не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Слоан Стивенс — Пейтон Стеарнс

Длительное время Слоан Стивенс и Пейтон Стеарнс не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Слоан Стивенс и Пейтон Стеарнс. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Слоан Стивенс — Пейтон Стеарнс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.04.24)

Слоан Стивенс

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Слоан Стивенс выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Слоан Стивенс всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Слоан Стивенс уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Слоан Стивенс занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Слоан Стивенс больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Слоан Стивенс имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Пейтон Стеарнс

В этом сезоне Пейтон Стеарнс не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Пейтон Стеарнс сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Пейтон Стеарнс допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Пейтон Стеарнс допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Пейтон Стеарнс демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Слоан Стивенс — Пейтон Стеарнс Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Слоан Стивенс и Пейтон Стеарнс, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Слоан Стивенс и Пейтон Стеарнс играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Слоан Стивенс, и Пейтон Стеарнс неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Слоан Стивенс — Пейтон Стеарнс: соперники не будут долго запрягать

Слоан Стивенс и Пейтон Стеарнс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Слоан Стивенс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Пейтон Стеарнс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Слоан Стивенс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Пейтон Стеарнс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Слоан Стивенс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Пейтон Стеарнс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Слоан Стивенс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Слоан Стивенс — Пейтон Стеарнс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Слоан Стивенс и Пейтон Стеарнс.



http://evolvegame.ru/cat2-787142-wings-zhen-mystics-zhen-prognoz-i-stavki-ot-professionala-15-04-24/