Сандугаш Кенжибаева — Саумья Виг. Прогноз, ставки на матч. ITF (17.04.24)

17 апреля в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сандугаш Кенжибаева , а противостоять в этом поединке будет Саумья Виг.



17 апреля пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Сандугаш Кенжибаева и Саумья Виг. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 07:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Сандугаш Кенжибаева может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Сандугаш Кенжибаева — Саумья Виг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 17 апреля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Сандугаш Кенжибаева — Саумья Виг. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 07:00 по Москве, пока не начался поединок. Сандугаш Кенжибаева и Саумья Виг еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Сандугаш Кенжибаева

Сандугаш Кенжибаева, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Сандугаш Кенжибаева может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Сандугаш Кенжибаева входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Сандугаш Кенжибаева еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Сандугаш Кенжибаева сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Саумья Виг

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Саумья Виг в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Саумья Виг уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Саумья Виг уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Саумья Виг обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

ITF, Сандугаш Кенжибаева — Саумья Виг

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Сандугаш Кенжибаева и Саумья Виг являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Сандугаш Кенжибаева — Саумья Виг (17 апреля), ставки и коэффициенты

Сандугаш Кенжибаева

Несмотря на внушительный возраст, Сандугаш Кенжибаева демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Сандугаш Кенжибаева гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Сандугаш Кенжибаева обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Сандугаш Кенжибаева снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Сандугаш Кенжибаева может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Саумья Виг

В этом сезоне Саумья Виг не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Саумья Виг сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Саумья Виг допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Саумья Виг допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Саумья Виг демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Сандугаш Кенжибаева — Саумья Виг Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Сандугаш Кенжибаева и Саумья Виг. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Сандугаш Кенжибаева — Саумья Виг: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Сандугаш Кенжибаева и Саумья Виг, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Сандугаш Кенжибаева и Саумья Виг уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сандугаш Кенжибаева — Саумья Виг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Сандугаш Кенжибаева и Саумья Виг, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-788290-uz-vulvz-polis-klub-prognoz-specialista-16-04-24/