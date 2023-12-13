Запаринюк/Хиральди Рекена — Де Конинг/Хагеман. Прогноз, ставки на матч(18.04.24)

Запаринюк/Хиральди Рекена — Де Конинг/Хагеман (18 апреля), ставки и коэффициенты

18 апреля в 11:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Запаринюк/Хиральди Рекена , а противостоять в этом поединке будет Де Конинг/Хагеман.



Запаринюк/Хиральди Рекена сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 18 апреля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Де Конинг/Хагеман. По Москве данный поединок начнется в 11:05. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Де Конинг/Хагеман, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Запаринюк/Хиральди Рекена — Де Конинг/Хагеман. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Запаринюк/Хиральди Рекена — Де Конинг/Хагеман запланирован организаторами турнира на 18 апреля, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 11:05 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Запаринюк/Хиральди Рекена и Де Конинг/Хагеман встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Запаринюк/Хиральди Рекена имеет три победы при одном поражении.

Запаринюк/Хиральди Рекена

В этом сезоне Запаринюк/Хиральди Рекена демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Запаринюк/Хиральди Рекена снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Запаринюк/Хиральди Рекена является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Запаринюк/Хиральди Рекена не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Запаринюк/Хиральди Рекена еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Де Конинг/Хагеман

На этом турнире Де Конинг/Хагеман играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Де Конинг/Хагеман все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Де Конинг/Хагеман не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Де Конинг/Хагеман уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Де Конинг/Хагеман на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Де Конинг/Хагеман пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Запаринюк/Хиральди Рекена — Де Конинг/Хагеман

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Запаринюк/Хиральди Рекена и Де Конинг/Хагеман уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Запаринюк/Хиральди Рекена — Де Конинг/Хагеман. Прогноз, ставки на матч(18.04.24)

Запаринюк/Хиральди Рекена

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Запаринюк/Хиральди Рекена, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Запаринюк/Хиральди Рекена уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Запаринюк/Хиральди Рекена старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Запаринюк/Хиральди Рекена, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Запаринюк/Хиральди Рекена не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Запаринюк/Хиральди Рекена все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Запаринюк/Хиральди Рекена точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Де Конинг/Хагеман

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Де Конинг/Хагеман все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Де Конинг/Хагеман сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Де Конинг/Хагеман все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Де Конинг/Хагеман предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Запаринюк/Хиральди Рекена — Де Конинг/Хагеман Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Запаринюк/Хиральди Рекена и Де Конинг/Хагеман, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Запаринюк/Хиральди Рекена и Де Конинг/Хагеман играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Запаринюк/Хиральди Рекена, и Де Конинг/Хагеман неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Запаринюк/Хиральди Рекена — Де Конинг/Хагеман: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Запаринюк/Хиральди Рекена и Де Конинг/Хагеман, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Запаринюк/Хиральди Рекена и Де Конинг/Хагеман уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Запаринюк/Хиральди Рекена — Де Конинг/Хагеман. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Запаринюк/Хиральди Рекена и Де Конинг/Хагеман букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Запаринюк/Хиральди Рекена и Де Конинг/Хагеман проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-789069-arin-pallegar-gabriel-evans-prognoz-specialista-17-04-24/