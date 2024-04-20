«Ангел Руис (США)» – «Франциско Верон (Арг)». 20.04.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Ангел Руис (США) проведет 20 апреля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Франциско Верон (Арг). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Ангел Руис (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 20 апреля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Франциско Верон (Арг), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ангел Руис (США) — Франциско Верон (Арг):

победа Ангел Руис (США) – 0, ничья – 0, победа Франциско Верон (Арг) – 0

Прогноз на матч Ангел Руис (США) – Франциско Верон (Арг) Бои, титульный бой, 20 апреля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Ангел Руис (США) не очень выгодно, а вот Франциско Верон (Арг) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Ангел Руис (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Ангел Руис (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Ангел Руис (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Ангел Руис (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Ангел Руис (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Франциско Верон (Арг) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Франциско Верон (Арг) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Франциско Верон (Арг) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Франциско Верон (Арг) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Франциско Верон (Арг) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Ангел Руис (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Ангел Руис (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Ангел Руис (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Ангел Руис (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Ангел Руис (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Франциско Верон (Арг) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Франциско Верон (Арг) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Франциско Верон (Арг) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Франциско Верон (Арг) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Франциско Верон (Арг) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Ангел Руис (США) – Франциско Верон (Арг) 20.04.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Ангел Руис (США) и Франциско Верон (Арг). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Ангел Руис (США) и Франциско Верон (Арг) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Ангел Руис (США) и Франциско Верон (Арг) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Ангел Руис (США) и Франциско Верон (Арг) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Ангел Руис (США) и Франциско Верон (Арг) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Ангел Руис (США) будет намного сильнее, чем Франциско Верон (Арг), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Ангел Руис (США) — Франциско Верон (Арг) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Франциско Верон (Арг), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Ангел Руис (США)

В своей профессиональной карьере Ангел Руис (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Ангел Руис (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Ангел Руис (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Ангел Руис (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Ангел Руис (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Франциско Верон (Арг)

Уже несколько лет Франциско Верон (Арг) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Франциско Верон (Арг) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Франциско Верон (Арг) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Ангел Руис (США) — Франциско Верон (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 20 апреля

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Ангел Руис (США) — Франциско Верон (Арг) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Ангел Руис (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Ангел Руис (США) будет намного сильнее, чем Франциско Верон (Арг), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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