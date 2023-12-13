Фанчжоу Лю — Юфеи Рен: в ожидании «эйсов»

Прогноз и ставка на матч Фанчжоу Лю — Юфеи Рен 19-го апреля 2024 года

19-го апреля 2024 года в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Фанчжоу Лю , а противостоять в этом поединке будет Юфеи Рен.



Так как Фанчжоу Лю в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Юфеи Рен, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 19-го апреля 2024 года. Но, доказать обратное Фанчжоу Лю все же сможет в 07:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фанчжоу Лю — Юфеи Рен:

19-го апреля 2024 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Фанчжоу Лю — Юфеи Рен. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 07:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Юфеи Рен, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Юфеи Рен выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Фанчжоу Лю

В этом сезоне Фанчжоу Лю имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Фанчжоу Лю может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Фанчжоу Лю еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Юфеи Рен

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Юфеи Рен на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Юфеи Рен демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Юфеи Рен имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Юфеи Рен намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Юфеи Рен не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Юфеи Рен будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Юфеи Рен и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Юфеи Рен умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Фанчжоу Лю — Юфеи Рен

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Фанчжоу Лю и Юфеи Рен. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Фанчжоу Лю и Юфеи Рен должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Фанчжоу Лю — Юфеи Рен 19-го апреля 2024 года

Фанчжоу Лю

Несмотря на внушительный возраст, Фанчжоу Лю демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Фанчжоу Лю гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Фанчжоу Лю обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Фанчжоу Лю снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Фанчжоу Лю может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Юфеи Рен

На этом турнире Юфеи Рен играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Юфеи Рен какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Юфеи Рен уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Юфеи Рен много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Юфеи Рен сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Юфеи Рен не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Фанчжоу Лю — Юфеи Рен Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Фанчжоу Лю и Юфеи Рен. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Фанчжоу Лю и Юфеи Рен встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Фанчжоу Лю и Юфеи Рен довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Фанчжоу Лю и Юфеи Рен подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Фанчжоу Лю — Юфеи Рен: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Фанчжоу Лю имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Фанчжоу Лю и Юфеи Рен отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Юфеи Рен в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Фанчжоу Лю превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Юфеи Рен сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Фанчжоу Лю гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фанчжоу Лю — Юфеи Рен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Фанчжоу Лю и Юфеи Рен букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Фанчжоу Лю и Юфеи Рен проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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