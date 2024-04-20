«Меган Моррис (Анг)» – «Айтана Альварес (Исп)». 20.04.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20 апреля состоится интересный поединок Меган Моррис (Анг) — Айтана Альварес (Исп), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 20 апреля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Меган Моррис (Анг) — Айтана Альварес (Исп). По Москве начало данного поединка будет в 19:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Меган Моррис (Анг) — Айтана Альварес (Исп):

победа Меган Моррис (Анг) – 0, ничья – 0, победа Айтана Альварес (Исп) – 0

Прогноз на матч Меган Моррис (Анг) – Айтана Альварес (Исп) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20 апреля :

Букмекерские конторы на бой Меган Моррис (Анг) — Айтана Альварес (Исп) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Меган Моррис (Анг) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Меган Моррис (Анг) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Меган Моррис (Анг) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Меган Моррис (Анг) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Меган Моррис (Анг) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Айтана Альварес (Исп) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Айтана Альварес (Исп) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Айтана Альварес (Исп) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Айтана Альварес (Исп) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Айтана Альварес (Исп) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Меган Моррис (Анг) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Меган Моррис (Анг) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Меган Моррис (Анг) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Меган Моррис (Анг) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Меган Моррис (Анг) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Айтана Альварес (Исп) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Айтана Альварес (Исп) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Айтана Альварес (Исп) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Айтана Альварес (Исп) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Айтана Альварес (Исп) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Меган Моррис (Анг) – Айтана Альварес (Исп) 20.04.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Меган Моррис (Анг) и Айтана Альварес (Исп), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Меган Моррис (Анг) и Айтана Альварес (Исп) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Меган Моррис (Анг) и Айтана Альварес (Исп) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Меган Моррис (Анг) и Айтана Альварес (Исп) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Меган Моррис (Анг) и Айтана Альварес (Исп) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Меган Моррис (Анг) — Айтана Альварес (Исп) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Айтана Альварес (Исп), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Меган Моррис (Анг)

Так как Меган Моррис (Анг) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Меган Моррис (Анг) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Меган Моррис (Анг) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Меган Моррис (Анг) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Айтана Альварес (Исп)

В данный момент Айтана Альварес (Исп) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Айтана Альварес (Исп) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Айтана Альварес (Исп) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Айтана Альварес (Исп) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Меган Моррис (Анг) — Айтана Альварес (Исп). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20 апреля

В настоящее время Меган Моррис (Анг) и Айтана Альварес (Исп) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Меган Моррис (Анг) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Меган Моррис (Анг) легко справится с таким соперником, как Айтана Альварес (Исп). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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