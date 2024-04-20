«Хенри Тернер (Анг)» – «Майкол Мендоза (Кол)». 20.04.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Хенри Тернер (Анг) — Майкол Мендоза (Кол) на 20-го апреля 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Хенри Тернер (Анг) и Майкол Мендоза (Кол) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:15.

Сейчас Хенри Тернер (Анг) обладает несколькими чемпионскими титулами и 20-го апреля 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Майкол Мендоза (Кол), так что вряд ли в 23:15 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хенри Тернер (Анг) — Майкол Мендоза (Кол):

победа Хенри Тернер (Анг) – 1.038, ничья – 37, победа Майкол Мендоза (Кол) – 10.9

Прогноз на матч Хенри Тернер (Анг) – Майкол Мендоза (Кол) Бои, титульный бой, 20-го апреля 2024 года :

Так как Хенри Тернер (Анг) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.038. В то же время Майкол Мендоза (Кол) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 10.9.

История личных встреч

На профессиональном ринге Хенри Тернер (Анг) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Хенри Тернер (Анг) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Хенри Тернер (Анг) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Хенри Тернер (Анг) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Хенри Тернер (Анг) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Майкол Мендоза (Кол) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Майкол Мендоза (Кол) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Майкол Мендоза (Кол) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Майкол Мендоза (Кол) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Майкол Мендоза (Кол) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Хенри Тернер (Анг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Хенри Тернер (Анг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Хенри Тернер (Анг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Хенри Тернер (Анг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Майкол Мендоза (Кол) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Майкол Мендоза (Кол) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Майкол Мендоза (Кол) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Майкол Мендоза (Кол) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Хенри Тернер (Анг) – Майкол Мендоза (Кол) 20.04.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Хенри Тернер (Анг) и Майкол Мендоза (Кол). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Хенри Тернер (Анг) и Майкол Мендоза (Кол) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Хенри Тернер (Анг) и Майкол Мендоза (Кол). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Хенри Тернер (Анг) и Майкол Мендоза (Кол) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Хенри Тернер (Анг) и Майкол Мендоза (Кол) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Хенри Тернер (Анг) сейчас находится на пике формы, так что Майкол Мендоза (Кол) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Хенри Тернер (Анг).

Спортивные прогнозисты считают, что Хенри Тернер (Анг) в данный момент сильнее, нежели Майкол Мендоза (Кол), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Хенри Тернер (Анг)

В своей профессиональной карьере Хенри Тернер (Анг) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Хенри Тернер (Анг) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Хенри Тернер (Анг) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Хенри Тернер (Анг) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Хенри Тернер (Анг) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Майкол Мендоза (Кол)

В своей карьере Майкол Мендоза (Кол) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Майкол Мендоза (Кол) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Майкол Мендоза (Кол) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Майкол Мендоза (Кол) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Хенри Тернер (Анг) — Майкол Мендоза (Кол). Прогноз и ставки на матч. Бои 20-го апреля 2024 года

В настоящее время Хенри Тернер (Анг) и Майкол Мендоза (Кол) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Хенри Тернер (Анг) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Хенри Тернер (Анг) — Майкол Мендоза (Кол) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Хенри Тернер (Анг) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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