Новоризонтино — КРБ Масейо: единоборств будет много, голов — нет

«Новоризонтино» – «КРБ Масейо». 20.04.24. Прогноз и ставки на матч

Футболисты клуба Новоризонтино пообещали 20 апреля на своем поле взять реванш у ФК КРБ Масейо за недавнее гостевое поражение со счетом 1-4. Организаторы данного турнира собираются начать поединок в 01:00 по Москве. В целом, футбольный клуб Новоризонтино является фаворитом, исходя из статистики предыдущих матчей, ведь имеет 35 побед в 59 встречах. Но, в последнее время хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, потерпев два поражения в трех матчах и сыграв один раз вничью.



В матче команды Новоризонтино и команды КРБ Масейо, которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Новоризонтино демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Новоризонтино. Команда КРБ Масейо значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда КРБ Масейо будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда КРБ Масейо не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Новоризонтино — КРБ Масейо:

По коэффициенту 1.81 букмекеры принимают ставки на победу футбольного клуба Новоризонтино, на ничейный результат стоит котировка 3.38, а на победу футболистов клуба КРБ Масейо ставки принимаются по 4.615.

Прогноз на матч Новоризонтино – КРБ Масейо (Чемпионат Бразилии, матч национального перевентсва, воскресенье, 20 апреля):Футбольный клуб Новоризонтино получил от букмекеров на свою победу котировку 1.81, а по коэффициенту 4.615 можно сделать ставку на выигрыш ФК КРБ Масейо. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды Новоризонтино и команды КРБ Масейо наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

Новоризонтино – КРБ Масейо 20.04.24

Поклонники футбола уже давно ожидают, когда 20 апреля на поле выйдут команды Новоризонтино и КРБ Масейо. По московскому времени прямая трансляция данного поединка пройдет в 01:00. Интерес к данной встрече возникает еще и потому, что уже два года команды между собой не играли. А в последнем очном противостоянии команды разошлись миром, завершив встречу со счетом 3-3.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В прошлом сезоне команда Новоризонтино и команда КРБ Масейо выдали отличный матч, результат которого до сих пор в памяти у многих любителей футбола. В преддверии очного матча между этими футбольными клубами, в СМИ активно напоминают, какие именно соперники будут встречаться, и что футболисты обеих команд умеют творить на футбольном поле. Вообще, результат этого противостояния будет решающим и для одной, и для другой команды. Напомним, что сейчас команда Новоризонтино и команда КРБ Масейо находятся в числе лидеров чемпионата, команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, что говорит о серьезности намерений относительно нынешнего сезона. Естественно, впереди у команд непростые матчи, однако сейчас все внимание менеджеров и футболистов приковано к предстоящей игре, в которой соперниками будут ближайшие конкуренты. По словам менеджеров обеих команд, за исключением травмированных футболистов, которые уже на протяжении длительного времени не могут помочь своему клубу, все остальные игроки готовы выйти на поле со стартовых минут. Благодаря этому у менеджеров обеих команд есть возможность выбирать, кому именно из футболистов доверить выступать с первых минут матча. В связи с этим, встает вопрос тактической схемы, которую будут использовать менеджеры обеих команд на ближайший матч. Наши эксперты тщательно изучили статистику матчей команд в текущем сезоне, а также статистику личных встреч между этими футбольными клубами за последние сезоны. Это позволило нам найти интересные закономерности, на которых и основаны наши прогнозы, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз Новоризонтино – КРБ Масейо (20 апреля), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Новоризонтино в противостоянии с футболистами команды КРБ Масейо очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Новоризонтино чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды КРБ Масейо не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды КРБ Масейо частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Новоризонтино должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Новоризонтино уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Новоризонтино и команды КРБ Масейо – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Новоризонтино пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Новоризонтино никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Новоризонтино будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Новоризонтино мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Новоризонтино

В прошлом сезоне футбольный клуб Новоризонтино неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Новоризонтино сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Новоризонтино выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

КРБ Масейо

После того, как в футбольном клубе КРБ Масейо два года назад поменялся главный тренер, был небольшой спад в игре, но постепенно команда начала показывать еще даже лучшие результаты при новом наставнике. В этом сезоне гости занимают шестую строчку в чемпионате, претендуя на путевку в еврокубки. Но, для этого нужно выиграть борьбу, в которую включилось еще четыре команды. Футболисты клуба КРБ Масейо показывают очень хорошую игру дома, а вот на выезде команда играет исключительно от обороны, из-за чего в гостях было тринадцать ничейных результатов в восемнадцати матчах. При этом, ФК КРБ Масейо проиграл на выезде только однажды, чем не могут похвастаться даже лидеры чемпионата. Уже семь туров гости не проигрывают, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Команда имеет одну из лучших защит в чемпионате, ведь входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей. У гостей нет длинной скамейки запасных, но в данный момент у команды и нет серьезных кадровых проблем, ведь травмирован только правый полузащитник, который уже больше месяца пребывает в лазарете.

Интересные факты перед матчем Новоризонтино – КРБ Масейо

Интересный матч ожидает всех любителей футбола. Команда Новоризонтино будет противостоять футболистам команды КРБ Масейо. Наши эксперты солидарны с букмекерами в том, что наиболее вероятным результатом этого противостояния будет ничья. В текущем сезоне оба клуба уже решили все свои задачи в турнирной таблице, а это означает, что сейчас команды могут во всю использовать молодых футболистов. В первом круге между этими клубами была зафиксирована ничья. Вообще, команда Новоризонтино и команда КРБ Масейо в нынешнем сезоне являются одними из лидеров по количеству ничейных результатов. Если взглянуть на результаты личных встреч между этими футбольными клубами, то можно увидеть, что чаще всего команды расходились миром. В принципе, несмотря на то, что коэффициент на ничейный исход этого матча уже порядком просел, наши эксперты все равно рекомендуют делать ставки на то, что в этом матче будет ничья. Относительно общего тотала матча, то здесь мы пока не можем прийти к единому мнению. Однако, среди прочих, нам понравилась ставка на то, что в матче команды Новоризонтино и команды КРБ Масейо обе команды забьют гол. Если исходить от того, что в матче будет ничья, то вряд ли команды, которые уже решили свои задачи в турнирной таблице, оставят болельщиков без забитых голов, следовательно, если будет ничья, то она будет результативной. Общий тотал нарушений и предупреждений мы рекомендуем играть на меньше, так как вряд ли команды будут грубить в матче, результат которого не окажет серьезного влияния на расположение команд в турнирной таблице.

В матче будет зафиксирована ничья — 3.38, победителем матча будет Новоризонтино — 1.81, победителем матча будет КРБ Масейо — 4.615.



Новоризонтино — КРБ Масейо. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Бразилии 20 апреля

Не всегда удается найти интересную ставку на исход за высокий коэффициент, однако в матче команды Новоризонтино и команды КРБ Масейо, которые встретятся в ближайшем туре, нашим экспертам удалось найти интересную ставку. Итак, между собой будут встречаться команды, которые уже решили все свои вопросы в чемпионате, следовательно, в оставшихся матчах до конца сезона клубы могут откровенно валять дурака в плане результатов. Несмотря на то, что хозяева поля несколько опережают в турнирной таблице своих соперников, такой низкий коэффициент на победу команды Новоризонтино в этом матче – сложно считать нормальной котировкой. Скорее всего, букмекер опирается на инсайдерскую информацию. Однако если взглянуть на результаты очных противостояний команд, то мы видим, что в первом матче этого сезона между футболистами команды Новоризонтино и команды КРБ Масейо была ничья. А в прошлом сезоне клубы разошлись домашними победами. Делаем вывод, никто никому ничего не должен, следовательно, сегодня тоже можно смело заигрывать ничью в этом матче, благо, букмекеры предлагают довольно внушительный коэффициент на это событие. Те, кто не привык рисковать за большой коэффициент, могут попробовать сделать ставку на то, что гости не проиграют в этом матче. По присутствующей информации, оба клуба будут выступать не в оптимальных составах. Еще одной неплохой ставкой в этом матче является ставка на то, что обе команды забьют. В общий тотал лезть страшно, так как могут сыграть классику – 1:1. В статистику тоже рекомендуем не лезть, так как матч мутный, а исход особо ничего не решит ни для кого из соперников.

«Новоризонтино»

Внушительный отрыв от преследователей расслабил футбольный клуб Новоризонтино, который начал слишком часто терять очки в последних матчах. В последних шести турах было одно поражение и два ничейных результата, а ведь до этого команда демонстрировала победную серию из пятнадцати туров. Такие потери очков не сильно повлияли на турнирное положение, ведь Новоризонтино остается лидером чемпионата, а преимущество над второй строчкой хоть и уменьшилось, но все равно составляет десять очков. Все три матча, которые футбольный клуб Новоризонтино не сумел выиграть, были на выезде, а на своем поле команда продолжает побеждать, и предпосылок к тому, что хозяевам в этом кто-то сможет помешать, пока нет. Лидер обладает одной из самых надежных линий обороны, а также великолепно играет в нападении, в среднем радуя своих болельщиков тремя мячами за игру. Серьезных кадровых потерь нет, ведь хоть и травмировано два опытных защитника, но они в этом сезоне выходили в основном на замену.



«КРБ Масейо»

Именно в футбольном клубе КРБ Масейо впервые в этом сезоне произошла тренерская отставка. Это было уже после шестого тура, а причиной увольнения наставника стало пять поражений. Руководство пригласило иностранного специалиста, который быстро взбодрил игроков и заставил их демонстрировать большую самоотдачу на футбольном поле. Поражений стало намного меньше, что позволило выбраться из опасной зоны, а сейчас команда даже находится на восьмой строчке. Правда, повторить достижения прошлых лет не получится, так как до зоны еврокубков слишком большое расстояние. Усложняет положение гостей еще и ситуация с двумя ключевыми игроками, которые на протяжении всего сезона требуют трансфер, не демонстрируя прежнего уровня игры. После четырех поражений подряд гости в пяти турах проиграли лишь однажды, одержав две победы и два раза сыграв вничью. Не поможет гостям травмированный атакующий полузащитник, но не ясно, сумели ли восстановиться правый и левый защитники.

Статистика и личные встречи

Эксперты нашего портала давно ждали матч, соперниками в котором будут футболисты команды Новоризонтино и футболисты команды КРБ Масейо. Обе команды сейчас решают разные задачи в турнирной таблице, однако этот матч для этих соперников станет принципиальным, так как команда Новоризонтино и команда КРБ Масейо являются представителями одной области, следовательно, абсолютно неважно, какое место они занимают в турнирной таблице, главное – обыграть главного конкурента. Матчи между этими командами редко обходятся без беспорядков на трибунах. Да и на футбольном поле команды всегда используют грубые приемы в борьбе за мяч, поэтому обилие желтых карточек и удалений – визитка матча команды Новоризонтино и команды КРБ Масейо. Оба клуба отлично понимают, что им далеко до грандов чемпионата, которые разыгрывают между собой чемпионский титул, но все же, своим матчем они решают не менее важную задачу – определяют сильнейшего в дерби, а это значит намного больше, чем чемпионский титул, это значит, что, по крайней мере, до начала следующего сезона, в случае победы, ты будешь являться лучшим футбольным клубом своего региона. Несмотря на очевидные ставки в этом матче – тотал больше фолов, желтых карточек и удаление игрока с поля, мы приготовили еще интересные ставки на исход этого матча, а также еще на целый ряд статистических факторов. Надеемся, они будут интересны бетторам и позволят им обыграть букмекеров. Всем хорошего и интересного футбола.

«Новоризонтино» — «КРБ Масейо»: кто фаворит грядущей встречи?

Новоризонтино — КРБ Масейо. Прогноз на футбол (20.04.24)

Эксперты нашего портала и аналитики букмекерских контор сошлись во мнении относительно того, кто должен быть фаворитам футбольного матча между футболистами команды Новоризонтино и футболистами команды КРБ Масейо. Сейчас, когда чемпионат подходит к концу, хозяевам поля необходимо побеждать, чтобы оставаться в числе клубов, претендующих на высокие места чемпионата. А вот гости уже свою задачу в нынешнем сезоне выполнили, клуб хоть и находится во второй части турнирной таблицы, однако уже гарантировал себе участие в чемпионате на будущий сезон, так что, менеджер команды КРБ Масейо может позволить себе дать отдых ведущим футболистам команды. А вот хозяевам поля придется играть сильнейшим составом, так как клуб не может позволить себе отступить. Из этого получается, что сегодня команда Новоризонтино не просто победит, но и сделает это крупно, следовательно, стоит пробовать заигрывать фору хозяев поля. Общий тотал матча наши эксперты видят на больше, так как хозяева имеют великолепных футболистов атаки, которые с первых минут будут беспокоить оборону соперника, прибывшего на матч в ослабленном составе. Так что, и общий, и индивидуальный тотал команды Новоризонтино в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Вряд ли в матче будет много нарушений, так как уже в принципе понятно, кто победит, так что, футболисты не будут лишний раз наносить друг другу травмы. Исходя из этого, общий тотал фолов и желтых карточек мы рекомендуем играть на меньше. А вот угловых в матче мы видим много, так как оба клуба вряд ли будут играть в защитный футбол, а при атаке и команда Новоризонтино, и команда КРБ Масейо активно использует фланги, поэтому тотал угловых, скорее всего, перебьют.

Новоризонтино — КРБ Масейо: единоборств будет много, голов — нет

Все любители футбола с нетерпением ждали матча, основными действующими лицами которого будут футболисты команды Новоризонтино и футболисты команды КРБ Масейо. Вообще, в последние годы, названия двух этих футбольных клубов стали синонимами этого вида спорта, здесь выступают известные всему миру футболисты, которые под руководством своих не менее звездных менеджеров совершают невозможное, делают невероятное, добиваются ярких побед и поднимают над головой различные трофеи. Противостояние этих футбольных команд уже давно переросло рамки одного чемпионата, можно сказать, что встреча команды Новоризонтино и команды КРБ Масейо – это вызов всему мировому сообществу, которое в этот вечер будет разделено на два противоборствующих лагеря: одни будут болеть за футболистов команды Новоризонтино, а другие – за футболистов команды КРБ Масейо. Возможно, что для кого-то имеет принципиальное значение победитель в этом матче. Для нас же победитель и так ясен – победи его величество футбол, игра, которой поклоняются миллионы. Мы, как и миллионы болельщиков, с нетерпением ждем начала матча, а также рекомендуем всем воспользоваться нашими прогнозами, которые позволят и футболом насладиться, и букмекера обыграть.

Ведущие отечественные прогнозисты в футбольном матче Новоризонтино — КРБ Масейо ожидают доминирования гостей, из-за чего настроены поставить на их победу по угловым ударам.

Новоризонтино – КРБ Масейо: статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Новоризонтино и команды КРБ Масейо, по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Новоризонтино и команды КРБ Масейо сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Новоризонтино и команды КРБ Масейо довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.