Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Микава СеаХорсес. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Японии (21.04.24)

21.04.2024 в 10:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс примет соперника по национальному первенству Микава СеаХорсес.



В 10:05 по Москве болельщики баскетбольных клубов Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс и Микава СеаХорсес займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 21.04.2024, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Микава СеаХорсес в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Микава СеаХорсес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс проводит на своей площадке, и 21.04.2024 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Микава СеаХорсес. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 10:05 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс, а один раз сильнее были игроки БК Микава СеаХорсес.

Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

В этом сезоне баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс нет более травмированных игроков основы.



Микава СеаХорсес

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Микава СеаХорсес потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Микава СеаХорсес сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Микава СеаХорсес не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

Болельщики баскетбольного клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс собираются 21.04.2024 активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Микава СеаХорсес. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 10:05 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Микава СеаХорсес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.04.24)

Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

Сейчас баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Микава СеаХорсес

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Микава СеаХорсес становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Микава СеаХорсес уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Микава СеаХорсес сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Микава СеаХорсес Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 21.04.2024 сыграет матч против БК Микава СеаХорсес. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 10:05 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Микава СеаХорсес: хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Микава СеаХорсес входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Микава СеаХорсес не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс — Микава СеаХорсес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Микава СеаХорсес сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Микава СеаХорсес идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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