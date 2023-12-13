Альваро Гуилен Меса — Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.04.24)

Альваро Гуилен Меса — Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес (23-го апреля), ставки и коэффициенты

23-го апреля в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Альваро Гуилен Меса , а противостоять в этом поединке будет Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес.



В 17:00 по Москве Альваро Гуилен Меса и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 23-го апреля. Единственный раз Альваро Гуилен Меса и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Альваро Гуилен Меса сейчас считается фаворитом.



Альваро Гуилен Меса — Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

23-го апреля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Альваро Гуилен Меса — Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Альваро Гуилен Меса

В этом сезоне Альваро Гуилен Меса демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Альваро Гуилен Меса снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Альваро Гуилен Меса является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Альваро Гуилен Меса не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Альваро Гуилен Меса еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Альваро Гуилен Меса» — «Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Альваро Гуилен Меса и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Альваро Гуилен Меса и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Альваро Гуилен Меса и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Альваро Гуилен Меса — Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.04.24)

Альваро Гуилен Меса

На данный момент Альваро Гуилен Меса занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Альваро Гуилен Меса снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Альваро Гуилен Меса не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Альваро Гуилен Меса не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес

В этом сезоне Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Альваро Гуилен Меса — Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Альваро Гуилен Меса и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Альваро Гуилен Меса и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Альваро Гуилен Меса и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Альваро Гуилен Меса — Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Альваро Гуилен Меса имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Альваро Гуилен Меса и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Альваро Гуилен Меса превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Альваро Гуилен Меса гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альваро Гуилен Меса — Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Альваро Гуилен Меса и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Альваро Гуилен Меса, и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-792631-matteo-martino-zhoffrey-blankano-prognoz-professionala-23-04-24/