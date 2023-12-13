«Биллал Беннама (Фра)» – «Амин Маммадзада (Азе)». 24.04.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 24.04.2024 должен состояться бой Биллал Беннама (Фра) — Амин Маммадзада (Азе), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 16:40 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Биллал Беннама (Фра) и Амин Маммадзада (Азе) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 24.04.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Биллал Беннама (Фра) — Амин Маммадзада (Азе). По Москве начало данного поединка будет в 16:40, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Биллал Беннама (Фра) — Амин Маммадзада (Азе):

победа Биллал Беннама (Фра) – 0, ничья – 0, победа Амин Маммадзада (Азе) – 0

Прогноз на матч Биллал Беннама (Фра) – Амин Маммадзада (Азе) Чемпионат Европы, титульный бой, 24.04.2024 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Биллал Беннама (Фра) станет победителем боя. Если выиграет Амин Маммадзада (Азе), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Биллал Беннама (Фра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Биллал Беннама (Фра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Биллал Беннама (Фра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Биллал Беннама (Фра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Биллал Беннама (Фра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Биллал Беннама (Фра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Амин Маммадзада (Азе) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Амин Маммадзада (Азе) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Амин Маммадзада (Азе) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Амин Маммадзада (Азе) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Амин Маммадзада (Азе) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Биллал Беннама (Фра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Биллал Беннама (Фра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Биллал Беннама (Фра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Биллал Беннама (Фра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Биллал Беннама (Фра) валится с ног. К тому же, Биллал Беннама (Фра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Биллал Беннама (Фра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Амин Маммадзада (Азе) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Амин Маммадзада (Азе) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Амин Маммадзада (Азе) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Амин Маммадзада (Азе) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Амин Маммадзада (Азе) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Амин Маммадзада (Азе) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Амин Маммадзада (Азе) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Биллал Беннама (Фра) – Амин Маммадзада (Азе) 24.04.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Биллал Беннама (Фра) и Амин Маммадзада (Азе). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Биллал Беннама (Фра) и Амин Маммадзада (Азе) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Биллал Беннама (Фра) и Амин Маммадзада (Азе) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Биллал Беннама (Фра) — Амин Маммадзада (Азе) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Амин Маммадзада (Азе) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Биллал Беннама (Фра) — Амин Маммадзада (Азе) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Амин Маммадзада (Азе), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Биллал Беннама (Фра)

Биллал Беннама (Фра) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Биллал Беннама (Фра) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Биллал Беннама (Фра) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Биллал Беннама (Фра) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Биллал Беннама (Фра) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Амин Маммадзада (Азе)

На данный момент Амин Маммадзада (Азе) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Амин Маммадзада (Азе) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Амин Маммадзада (Азе) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Амин Маммадзада (Азе) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Амин Маммадзада (Азе) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Биллал Беннама (Фра) — Амин Маммадзада (Азе). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 24.04.2024

На титульный бой Биллал Беннама (Фра) — Амин Маммадзада (Азе) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Биллал Беннама (Фра) и Амин Маммадзада (Азе) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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