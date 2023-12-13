«Джамбулат Бижамов (Рос)» – «Даврон Бозоров (Мда)». 24.04.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 24-го апреля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джамбулат Бижамов (Рос) — Даврон Бозоров (Мда). На ринге его участники появятся в 20:10 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джамбулат Бижамов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 24-го апреля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Джамбулат Бижамов (Рос) — Даврон Бозоров (Мда). По Москве начало данного поединка будет в 20:10, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джамбулат Бижамов (Рос) — Даврон Бозоров (Мда):

победа Джамбулат Бижамов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Даврон Бозоров (Мда) – 0

Прогноз на матч Джамбулат Бижамов (Рос) – Даврон Бозоров (Мда) Чемпионат Европы, титульный бой, 24-го апреля :

Из-за того, что все ставят на то, что Джамбулат Бижамов (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Даврон Бозоров (Мда) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Джамбулат Бижамов (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джамбулат Бижамов (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джамбулат Бижамов (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джамбулат Бижамов (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джамбулат Бижамов (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Даврон Бозоров (Мда) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Даврон Бозоров (Мда) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Даврон Бозоров (Мда) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Даврон Бозоров (Мда) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Даврон Бозоров (Мда) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Джамбулат Бижамов (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джамбулат Бижамов (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джамбулат Бижамов (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джамбулат Бижамов (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джамбулат Бижамов (Рос) валится с ног. К тому же, Джамбулат Бижамов (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джамбулат Бижамов (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Даврон Бозоров (Мда) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Даврон Бозоров (Мда) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Даврон Бозоров (Мда) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Даврон Бозоров (Мда) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джамбулат Бижамов (Рос) – Даврон Бозоров (Мда) 24.04.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Джамбулат Бижамов (Рос) и Даврон Бозоров (Мда). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Джамбулат Бижамов (Рос) и Даврон Бозоров (Мда) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джамбулат Бижамов (Рос) и Даврон Бозоров (Мда). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джамбулат Бижамов (Рос) и Даврон Бозоров (Мда) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джамбулат Бижамов (Рос) и Даврон Бозоров (Мда) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Джамбулат Бижамов (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Даврон Бозоров (Мда) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джамбулат Бижамов (Рос).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джамбулат Бижамов (Рос) и Даврон Бозоров (Мда), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Даврон Бозоров (Мда) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джамбулат Бижамов (Рос)

Хотя Джамбулат Бижамов (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Джамбулат Бижамов (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Джамбулат Бижамов (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Джамбулат Бижамов (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Джамбулат Бижамов (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Даврон Бозоров (Мда)

Сейчас Даврон Бозоров (Мда) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Даврон Бозоров (Мда) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Даврон Бозоров (Мда) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Даврон Бозоров (Мда) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Даврон Бозоров (Мда) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Джамбулат Бижамов (Рос) — Даврон Бозоров (Мда). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 24-го апреля

Вряд ли Джамбулат Бижамов (Рос) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Даврон Бозоров (Мда), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джамбулат Бижамов (Рос) и Даврон Бозоров (Мда), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джамбулат Бижамов (Рос) выиграет с помощью нокаута.

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