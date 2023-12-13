Мананчэйа Савангкаев — Моюка Учижима. Прогноз, ставки на матч. ITF (25.04.24)

25-го апреля в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мананчэйа Савангкаев , а противостоять в этом поединке будет Моюка Учижима.



Так как Мананчэйа Савангкаев в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Моюка Учижима, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 25-го апреля. Но, доказать обратное Мананчэйа Савангкаев все же сможет в 05:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мананчэйа Савангкаев — Моюка Учижима:

Мананчэйа Савангкаев имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 25-го апреля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Моюка Учижима. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 05:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Мананчэйа Савангкаев имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Мананчэйа Савангкаев

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Мананчэйа Савангкаев находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Мананчэйа Савангкаев является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Мананчэйа Савангкаев умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Мананчэйа Савангкаев обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Мананчэйа Савангкаев может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Моюка Учижима

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Моюка Учижимав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Моюка Учижима играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Моюка Учижима держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Моюка Учижима демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Моюка Учижима находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

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Прогноз и ставка на матч Мананчэйа Савангкаев — Моюка Учижима 25-го апреля

Мананчэйа Савангкаев

На данный момент Мананчэйа Савангкаев занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Мананчэйа Савангкаев снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Мананчэйа Савангкаев не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Мананчэйа Савангкаев не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Моюка Учижима

На этом турнире Моюка Учижима играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Моюка Учижима какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Моюка Учижима уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Моюка Учижима много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Моюка Учижима сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Моюка Учижима не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Мананчэйа Савангкаев — Моюка Учижима Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мананчэйа Савангкаев и Моюка Учижима. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мананчэйа Савангкаев и Моюка Учижима встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мананчэйа Савангкаев и Моюка Учижима довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мананчэйа Савангкаев и Моюка Учижима подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мананчэйа Савангкаев — Моюка Учижима: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мананчэйа Савангкаев имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мананчэйа Савангкаев и Моюка Учижима отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Моюка Учижима в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мананчэйа Савангкаев превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Моюка Учижима сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мананчэйа Савангкаев гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мананчэйа Савангкаев — Моюка Учижима. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мананчэйа Савангкаев и Моюка Учижима букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мананчэйа Савангкаев и Моюка Учижима проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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