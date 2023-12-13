«Альбина Молдажанова (Рос)» – «Милена Матович (Срб)». 25.04.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Альбина Молдажанова (Рос) — Милена Матович (Срб) на 25-го апреля 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Альбина Молдажанова (Рос) и Милена Матович (Срб) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 17:10.

До 25-го апреля 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Альбина Молдажанова (Рос) — Милена Матович (Срб). Это будет продолжаться вплоть до 17:10 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Альбина Молдажанова (Рос) — Милена Матович (Срб):

победа Альбина Молдажанова (Рос) – 0, ничья – 0, победа Милена Матович (Срб) – 0

Прогноз на матч Альбина Молдажанова (Рос) – Милена Матович (Срб) Чемпионат Европы, титульный бой, 25-го апреля 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Альбина Молдажанова (Рос) не очень выгодно, а вот Милена Матович (Срб) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Альбина Молдажанова (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Альбина Молдажанова (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Альбина Молдажанова (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Альбина Молдажанова (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Альбина Молдажанова (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Альбина Молдажанова (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Альбина Молдажанова (Рос) может и не устоять на ногах.

Милена Матович (Срб) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Милена Матович (Срб) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Милена Матович (Срб) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Милена Матович (Срб) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Милена Матович (Срб) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Альбина Молдажанова (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Альбина Молдажанова (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Альбина Молдажанова (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Альбина Молдажанова (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Альбина Молдажанова (Рос) валится с ног. К тому же, Альбина Молдажанова (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Альбина Молдажанова (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Милена Матович (Срб) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Милена Матович (Срб) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Милена Матович (Срб) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Милена Матович (Срб) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Милена Матович (Срб) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Милена Матович (Срб) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Милена Матович (Срб) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Альбина Молдажанова (Рос) – Милена Матович (Срб) 25.04.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Альбина Молдажанова (Рос) и Милена Матович (Срб) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Альбина Молдажанова (Рос) и Милена Матович (Срб). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Альбина Молдажанова (Рос) и Милена Матович (Срб) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Альбина Молдажанова (Рос) и Милена Матович (Срб) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Альбина Молдажанова (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Милена Матович (Срб) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Альбина Молдажанова (Рос) — Милена Матович (Срб) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Милена Матович (Срб) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Альбина Молдажанова (Рос)

В своей профессиональной карьере Альбина Молдажанова (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Альбина Молдажанова (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Альбина Молдажанова (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Альбина Молдажанова (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Альбина Молдажанова (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Милена Матович (Срб)

Уже несколько лет Милена Матович (Срб) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Милена Матович (Срб) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Милена Матович (Срб) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Альбина Молдажанова (Рос) — Милена Матович (Срб). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 25-го апреля 2024 года

Так как Альбина Молдажанова (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Милена Матович (Срб).

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Альбина Молдажанова (Рос) — Милена Матович (Срб) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Альбина Молдажанова (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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