«Арарат Арутюнян (Арм)» – «Тархан Идигов (Рос)». 25.04.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Арарат Арутюнян (Арм) проведет 25-го апреля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Тархан Идигов (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Арарат Арутюнян (Арм) обладает несколькими чемпионскими титулами и 25-го апреля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Тархан Идигов (Рос), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Арарат Арутюнян (Арм) — Тархан Идигов (Рос):

победа Арарат Арутюнян (Арм) – 0, ничья – 0, победа Тархан Идигов (Рос) – 0

Прогноз на матч Арарат Арутюнян (Арм) – Тархан Идигов (Рос) Чемпионат Европы, титульный бой, 25-го апреля :

Из-за того, что все ставят на то, что Арарат Арутюнян (Арм) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Тархан Идигов (Рос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Арарат Арутюнян (Арм) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Арарат Арутюнян (Арм) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Арарат Арутюнян (Арм) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Арарат Арутюнян (Арм) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Арарат Арутюнян (Арм) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Тархан Идигов (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Тархан Идигов (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Тархан Идигов (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Тархан Идигов (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Тархан Идигов (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Арарат Арутюнян (Арм) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Арарат Арутюнян (Арм) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Арарат Арутюнян (Арм) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Арарат Арутюнян (Арм) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Арарат Арутюнян (Арм) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Арарат Арутюнян (Арм) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Тархан Идигов (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Тархан Идигов (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Тархан Идигов (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Тархан Идигов (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Тархан Идигов (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Тархан Идигов (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Тархан Идигов (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Арарат Арутюнян (Арм) – Тархан Идигов (Рос) 25.04.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Арарат Арутюнян (Арм) и Тархан Идигов (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Арарат Арутюнян (Арм) и Тархан Идигов (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Арарат Арутюнян (Арм) и Тархан Идигов (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Арарат Арутюнян (Арм) и Тархан Идигов (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Тархан Идигов (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Арарат Арутюнян (Арм)

Хотя Арарат Арутюнян (Арм) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Арарат Арутюнян (Арм) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Арарат Арутюнян (Арм) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Арарат Арутюнян (Арм) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Арарат Арутюнян (Арм) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Тархан Идигов (Рос)

В данный момент Тархан Идигов (Рос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Тархан Идигов (Рос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Тархан Идигов (Рос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Тархан Идигов (Рос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Арарат Арутюнян (Арм) — Тархан Идигов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 25-го апреля

Никто не сомневается, что Арарат Арутюнян (Арм) намного сильнее, чем Тархан Идигов (Рос), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Арарат Арутюнян (Арм) — Тархан Идигов (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Арарат Арутюнян (Арм) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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