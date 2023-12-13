«Шарабутдин Атаев (Рос)» – «Велько Разнатович (Срб)». 25.04.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Шарабутдин Атаев (Рос) — Велько Разнатович (Срб) на 25-го апреля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Шарабутдин Атаев (Рос) и Велько Разнатович (Срб) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:40.

Стало известно, что именно 25-го апреля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Шарабутдин Атаев (Рос) — Велько Разнатович (Срб). По Москве начало данного поединка будет в 20:40, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шарабутдин Атаев (Рос) — Велько Разнатович (Срб):

победа Шарабутдин Атаев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Велько Разнатович (Срб) – 0

Прогноз на матч Шарабутдин Атаев (Рос) – Велько Разнатович (Срб) Чемпионат Европы, титульный бой, 25-го апреля :

Так как Шарабутдин Атаев (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Велько Разнатович (Срб) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Шарабутдин Атаев (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Шарабутдин Атаев (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Шарабутдин Атаев (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Шарабутдин Атаев (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Шарабутдин Атаев (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Шарабутдин Атаев (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Велько Разнатович (Срб) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Велько Разнатович (Срб) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Велько Разнатович (Срб) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Велько Разнатович (Срб) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Велько Разнатович (Срб) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Шарабутдин Атаев (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Шарабутдин Атаев (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Шарабутдин Атаев (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Шарабутдин Атаев (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Шарабутдин Атаев (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Шарабутдин Атаев (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Велько Разнатович (Срб) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Велько Разнатович (Срб) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Велько Разнатович (Срб) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Велько Разнатович (Срб) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Велько Разнатович (Срб) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Велько Разнатович (Срб) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Велько Разнатович (Срб) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Шарабутдин Атаев (Рос) – Велько Разнатович (Срб) 25.04.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Шарабутдин Атаев (Рос) и Велько Разнатович (Срб). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Шарабутдин Атаев (Рос) и Велько Разнатович (Срб) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Шарабутдин Атаев (Рос) и Велько Разнатович (Срб) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Шарабутдин Атаев (Рос) и Велько Разнатович (Срб) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Шарабутдин Атаев (Рос) и Велько Разнатович (Срб) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Шарабутдин Атаев (Рос) и Велько Разнатович (Срб) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Шарабутдин Атаев (Рос) — Велько Разнатович (Срб) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Велько Разнатович (Срб) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Шарабутдин Атаев (Рос)

В своей профессиональной карьере Шарабутдин Атаев (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Шарабутдин Атаев (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Шарабутдин Атаев (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Шарабутдин Атаев (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Шарабутдин Атаев (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Велько Разнатович (Срб)

Уже несколько лет Велько Разнатович (Срб) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Велько Разнатович (Срб) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Велько Разнатович (Срб) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Шарабутдин Атаев (Рос) — Велько Разнатович (Срб). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 25-го апреля

Спортивные эксперты считают, что Шарабутдин Атаев (Рос) сейчас намного сильнее, чем Велько Разнатович (Срб), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Так как Шарабутдин Атаев (Рос) и Велько Разнатович (Срб) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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