Уб Хуйшань Нэ 3×3 — Уланбатор ММК Энерджи 3×3. Прогноз, ставки на матч(27.04.24)

Прогноз и ставка на матч Уб Хуйшань Нэ 3×3 — Уланбатор ММК Энерджи 3×3 27-го апреля 2024 года

27-го апреля 2024 года в 07:55 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мировой тур, в котором на своей площадке местный клуб Уб Хуйшань Нэ 3×3 примет соперника по национальному первенству Уланбатор ММК Энерджи 3×3.



Баскетболисты клубов Уб Хуйшань Нэ 3×3 и Уланбатор ММК Энерджи 3×3 в 07:55 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 27-го апреля 2024 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Уб Хуйшань Нэ 3×3 одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Уб Хуйшань Нэ 3×3 также является лидером по количеству побед.



Уб Хуйшань Нэ 3×3 — Уланбатор ММК Энерджи 3×3. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Уб Хуйшань Нэ 3×3 — Уланбатор ММК Энерджи 3×3 назначен на 27-го апреля 2024 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 07:55 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Уб Хуйшань Нэ 3×3

В этом сезоне баскетбольный клуб Уб Хуйшань Нэ 3×3 уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Уб Хуйшань Нэ 3×3 одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Уб Хуйшань Нэ 3×3 лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Уб Хуйшань Нэ 3×3 нет более травмированных игроков основы.



Уланбатор ММК Энерджи 3×3

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3 пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Уланбатор ММК Энерджи 3×3 сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч

Болельщики баскетбольного клуба Уб Хуйшань Нэ 3×3 собираются 27-го апреля 2024 года активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Уланбатор ММК Энерджи 3×3. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 07:55 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Уб Хуйшань Нэ 3×3 — Уланбатор ММК Энерджи 3×3. Прогноз, ставки на матч(27.04.24)

Уб Хуйшань Нэ 3×3

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Уб Хуйшань Нэ 3×3 начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Уланбатор ММК Энерджи 3×3

В прошлом матче баскетбольный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3 потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3 и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Уланбатор ММК Энерджи 3×3 находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Уб Хуйшань Нэ 3×3 — Уланбатор ММК Энерджи 3×3 Прогнозы от БК «БалтБет»

На 27-го апреля 2024 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Уб Хуйшань Нэ 3×3 — Уланбатор ММК Энерджи 3×3, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 07:55 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Уб Хуйшань Нэ 3×3 — Уланбатор ММК Энерджи 3×3: хозяева докажут превосходство над соперником

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Уб Хуйшань Нэ 3×3 провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Уб Хуйшань Нэ 3×3 показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Уб Хуйшань Нэ 3×3 и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3 все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Уланбатор ММК Энерджи 3×3 также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3 продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Уб Хуйшань Нэ 3×3 — Уланбатор ММК Энерджи 3×3. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Уб Хуйшань Нэ 3×3 просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Уб Хуйшань Нэ 3×3 совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Уб Хуйшань Нэ 3×3 выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Уланбатор ММК Энерджи 3×3 не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3 уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Уланбатор ММК Энерджи 3×3 очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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