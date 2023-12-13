Сэвилл/Ту — Сантильян/Ясика. Прогноз, ставки на матч (01.05.24)

01-го мая 2024 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Сэвилл/Ту , а противостоять в этом поединке будет Сантильян/Ясика.



Сэвилл/Ту сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 01-го мая 2024 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Сантильян/Ясика. По Москве данный поединок начнется в 05:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Сантильян/Ясика, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Сэвилл/Ту — Сантильян/Ясика. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 01-го мая 2024 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Сэвилл/Ту и Сантильян/Ясика. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 05:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Сэвилл/Ту имеет на своем счету три победы, Сантильян/Ясика может похвастаться четырьмя.

Сэвилл/Ту

На данный момент Сэвилл/Ту является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Сэвилл/Ту однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Сэвилл/Ту демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Сэвилл/Ту хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Сэвилл/Ту часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Сантильян/Ясика

На этом турнире Сантильян/Ясика выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Сантильян/Ясика снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Сантильян/Ясика чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Сантильян/Ясика уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Сантильян/Ясика зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Челленджер, Сэвилл/Ту — Сантильян/Ясика

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Сэвилл/Ту и Сантильян/Ясика уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Сэвилл/Ту — Сантильян/Ясика (01-го мая 2024 года), ставки и коэффициенты

Сэвилл/Ту

Несмотря на внушительный возраст, Сэвилл/Ту демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Сэвилл/Ту гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Сэвилл/Ту обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Сэвилл/Ту снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Сэвилл/Ту может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Сантильян/Ясика

На этом турнире Сантильян/Ясика играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Сантильян/Ясика какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Сантильян/Ясика уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Сантильян/Ясика много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Сантильян/Ясика сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Сантильян/Ясика не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Сэвилл/Ту — Сантильян/Ясика Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Сэвилл/Ту и Сантильян/Ясика. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Сэвилл/Ту и Сантильян/Ясика встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Сэвилл/Ту и Сантильян/Ясика довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Сэвилл/Ту и Сантильян/Ясика подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Сэвилл/Ту — Сантильян/Ясика: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Сэвилл/Ту имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Сэвилл/Ту и Сантильян/Ясика отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Сантильян/Ясика в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Сэвилл/Ту превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Сантильян/Ясика сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Сэвилл/Ту гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сэвилл/Ту — Сантильян/Ясика. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Сэвилл/Ту и Сантильян/Ясика букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Сэвилл/Ту и Сантильян/Ясика проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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