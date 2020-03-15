ГМТУ Санкт-Петербург (жен) — ТУ Санкт-Петербург (жен). Прогноз, ставки на матч(16.03.20)

Прогноз и ставка на матч ГМТУ Санкт-Петербург (жен) — ТУ Санкт-Петербург (жен) 16 марта

16 марта в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Студенческая лига, в котором на своей площадке местный клуб ГМТУ Санкт-Петербург (жен) примет соперника по национальному первенству ТУ Санкт-Петербург (жен).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок ГМТУ Санкт-Петербург (жен) – ТУ Санкт-Петербург (жен), запланированный на 16 марта. Баскетболисты появятся на площадке в 18:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб ТУ Санкт-Петербург (жен), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



ГМТУ Санкт-Петербург (жен) — ТУ Санкт-Петербург (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок ГМТУ Санкт-Петербург (жен) — ТУ Санкт-Петербург (жен) назначен на 16 марта, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 18:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

ГМТУ Санкт-Петербург (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб ГМТУ Санкт-Петербург (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб ГМТУ Санкт-Петербург (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб ГМТУ Санкт-Петербург (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК ГМТУ Санкт-Петербург (жен) нет более травмированных игроков основы.



ТУ Санкт-Петербург (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб ТУ Санкт-Петербург (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба ТУ Санкт-Петербург (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб ТУ Санкт-Петербург (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Студенческая лига, ГМТУ Санкт-Петербург (жен) — ТУ Санкт-Петербург (жен)

На 16 марта в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать ГМТУ Санкт-Петербург (жен) — ТУ Санкт-Петербург (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 18:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб ГМТУ Санкт-Петербург (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба ТУ Санкт-Петербург (жен) удалось одержать победу у себя дома.



ГМТУ Санкт-Петербург (жен) — ТУ Санкт-Петербург (жен). Прогноз, ставки на матч(16.03.20)

ГМТУ Санкт-Петербург (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб ГМТУ Санкт-Петербург (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК ГМТУ Санкт-Петербург (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб ГМТУ Санкт-Петербург (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба ГМТУ Санкт-Петербург (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

ТУ Санкт-Петербург (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб ТУ Санкт-Петербург (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб ТУ Санкт-Петербург (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба ТУ Санкт-Петербург (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч ГМТУ Санкт-Петербург (жен) — ТУ Санкт-Петербург (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 16 марта, и в его рамках состоится поединок ГМТУ Санкт-Петербург (жен) — ТУ Санкт-Петербург (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 18:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

ГМТУ Санкт-Петербург (жен) — ТУ Санкт-Петербург (жен): гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба ГМТУ Санкт-Петербург (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба ГМТУ Санкт-Петербург (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба ГМТУ Санкт-Петербург (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб ГМТУ Санкт-Петербург (жен) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб ТУ Санкт-Петербург (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба ТУ Санкт-Петербург (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ ГМТУ Санкт-Петербург (жен) — ТУ Санкт-Петербург (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб ГМТУ Санкт-Петербург (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб ГМТУ Санкт-Петербург (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба ГМТУ Санкт-Петербург (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб ТУ Санкт-Петербург (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб ТУ Санкт-Петербург (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб ТУ Санкт-Петербург (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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