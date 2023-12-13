Вэйнс/Нефве — Кабрера/Прадо Контрерас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.05.24)

Вэйнс/Нефве — Кабрера/Прадо Контрерас (01 мая), ставки и коэффициенты

01 мая в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вэйнс/Нефве , а противостоять в этом поединке будет Кабрера/Прадо Контрерас.



Теннисное противостояние Вэйнс/Нефве — Кабрера/Прадо Контрерас пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 01 мая. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 21:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Вэйнс/Нефве является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вэйнс/Нефве — Кабрера/Прадо Контрерас:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 01 мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Вэйнс/Нефве и Кабрера/Прадо Контрерас. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 21:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Вэйнс/Нефве имеет на своем счету три победы, Кабрера/Прадо Контрерас может похвастаться четырьмя.

Вэйнс/Нефве

Вэйнс/Нефве отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Вэйнс/Нефве проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Вэйнс/Нефве проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Вэйнс/Нефве играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Вэйнс/Нефве больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Кабрера/Прадо Контрерас

На этом турнире Кабрера/Прадо Контрерас играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Кабрера/Прадо Контрерас все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Кабрера/Прадо Контрерас не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Кабрера/Прадо Контрерас уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Кабрера/Прадо Контрерас на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Кабрера/Прадо Контрерас пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Вэйнс/Нефве — Кабрера/Прадо Контрерас. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Вэйнс/Нефве и Кабрера/Прадо Контрерас. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Вэйнс/Нефве — Кабрера/Прадо Контрерас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.05.24)

Вэйнс/Нефве

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Вэйнс/Нефве, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Вэйнс/Нефве уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Вэйнс/Нефве старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Вэйнс/Нефве, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Вэйнс/Нефве не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Вэйнс/Нефве все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Вэйнс/Нефве точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кабрера/Прадо Контрерас

Выступать в зале Кабрера/Прадо Контрерас не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Кабрера/Прадо Контрерас старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Кабрера/Прадо Контрерас принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Кабрера/Прадо Контрерас демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Кабрера/Прадо Контрерас даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Кабрера/Прадо Контрерас хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Вэйнс/Нефве — Кабрера/Прадо Контрерас Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вэйнс/Нефве и Кабрера/Прадо Контрерас начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вэйнс/Нефве и Кабрера/Прадо Контрерас показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вэйнс/Нефве и Кабрера/Прадо Контрерас провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вэйнс/Нефве и Кабрера/Прадо Контрерас действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вэйнс/Нефве — Кабрера/Прадо Контрерас: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Вэйнс/Нефве и Кабрера/Прадо Контрерас, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Вэйнс/Нефве и Кабрера/Прадо Контрерас уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вэйнс/Нефве — Кабрера/Прадо Контрерас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Вэйнс/Нефве и Кабрера/Прадо Контрерас букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Вэйнс/Нефве и Кабрера/Прадо Контрерас проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-798949-sancheschang-mikulskiteroska-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-01-05-24/