«Эмануэль Родригез (П-Рик)» – «Рёске Нисида (Япо)». 04.05.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Эмануэль Родригез (П-Рик) — Рёске Нисида (Япо) на 04.05.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Эмануэль Родригез (П-Рик) и Рёске Нисида (Япо) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 13:00.

Стало известно, что именно 04.05.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Эмануэль Родригез (П-Рик) — Рёске Нисида (Япо). По Москве начало данного поединка будет в 13:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эмануэль Родригез (П-Рик) — Рёске Нисида (Япо):

победа Эмануэль Родригез (П-Рик) – 1.45, ничья – 17, победа Рёске Нисида (Япо) – 2.849

Прогноз на матч Эмануэль Родригез (П-Рик) – Рёске Нисида (Япо) Бои, титульный бой, 04.05.2024 :

Букмекерские конторы на бой Эмануэль Родригез (П-Рик) — Рёске Нисида (Япо) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.45 и 2.849.

История личных встреч

На данный момент Эмануэль Родригез (П-Рик) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Эмануэль Родригез (П-Рик) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Эмануэль Родригез (П-Рик) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Эмануэль Родригез (П-Рик) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Рёске Нисида (Япо) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Рёске Нисида (Япо) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Рёске Нисида (Япо) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Рёске Нисида (Япо) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Рёске Нисида (Япо) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Эмануэль Родригез (П-Рик) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эмануэль Родригез (П-Рик) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эмануэль Родригез (П-Рик) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эмануэль Родригез (П-Рик) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эмануэль Родригез (П-Рик) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Рёске Нисида (Япо) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Рёске Нисида (Япо) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Рёске Нисида (Япо) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Рёске Нисида (Япо) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Рёске Нисида (Япо) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Эмануэль Родригез (П-Рик) – Рёске Нисида (Япо) 04.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как Эмануэль Родригез (П-Рик) и Рёске Нисида (Япо) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Эмануэль Родригез (П-Рик) и Рёске Нисида (Япо). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Эмануэль Родригез (П-Рик) и Рёске Нисида (Япо) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Эмануэль Родригез (П-Рик) — Рёске Нисида (Япо) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Рёске Нисида (Япо) выиграет нокаутом.

Титульный бой Эмануэль Родригез (П-Рик) — Рёске Нисида (Япо) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Рёске Нисида (Япо) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Эмануэль Родригез (П-Рик)

В своей профессиональной карьере Эмануэль Родригез (П-Рик) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Эмануэль Родригез (П-Рик) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Эмануэль Родригез (П-Рик) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Эмануэль Родригез (П-Рик) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Эмануэль Родригез (П-Рик) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Рёске Нисида (Япо)

На сегодняшний день Рёске Нисида (Япо) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Рёске Нисида (Япо) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Рёске Нисида (Япо) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Рёске Нисида (Япо) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Эмануэль Родригез (П-Рик) — Рёске Нисида (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 04.05.2024

Несмотря на то, что Эмануэль Родригез (П-Рик) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Рёске Нисида (Япо) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Эмануэль Родригез (П-Рик) и Рёске Нисида (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Эмануэль Родригез (П-Рик) выиграет бой.

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