Мансури/Эрацо Гонсалес — Кеведо/Ямадзаки. Прогноз, ставки на матч (04.05.24)

04-го мая 2024 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мансури/Эрацо Гонсалес , а противостоять в этом поединке будет Кеведо/Ямадзаки.



Судья теннисного матча Мансури/Эрацо Гонсалес — Кеведо/Ямадзаки должен дать знак о старте игры в 15:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 04-го мая 2024 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Мансури/Эрацо Гонсалес и Кеведо/Ямадзаки более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Мансури/Эрацо Гонсалес имеет четыре победы, то Кеведо/Ямадзаки может похвастаться лишь двумя победами.



Мансури/Эрацо Гонсалес — Кеведо/Ямадзаки. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Мансури/Эрацо Гонсалес — Кеведо/Ямадзаки запланирован организаторами турнира на 04-го мая 2024 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 15:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Мансури/Эрацо Гонсалес и Кеведо/Ямадзаки встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Мансури/Эрацо Гонсалес имеет три победы при одном поражении.

Мансури/Эрацо Гонсалес

Так как Мансури/Эрацо Гонсалес выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Мансури/Эрацо Гонсалес снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Мансури/Эрацо Гонсалес, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Мансури/Эрацо Гонсалес чем-то удивить, пока не ясно.



Кеведо/Ямадзаки

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Кеведо/Ямадзаки теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Кеведо/Ямадзаки имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Кеведо/Ямадзаки испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Кеведо/Ямадзаки выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Кеведо/Ямадзаки занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Мансури/Эрацо Гонсалес и Кеведо/Ямадзаки. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Мансури/Эрацо Гонсалес и Кеведо/Ямадзаки продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Мансури/Эрацо Гонсалес — Кеведо/Ямадзаки. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.05.24)

Мансури/Эрацо Гонсалес

На данном турнире Мансури/Эрацо Гонсалес выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Мансури/Эрацо Гонсалес выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Мансури/Эрацо Гонсалес допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Мансури/Эрацо Гонсалес особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Мансури/Эрацо Гонсалес, это умение играть на травяных кортах.

Кеведо/Ямадзаки

На этом турнире Кеведо/Ямадзаки играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Кеведо/Ямадзаки какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Кеведо/Ямадзаки уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Кеведо/Ямадзаки много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Кеведо/Ямадзаки сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Кеведо/Ямадзаки не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Мансури/Эрацо Гонсалес — Кеведо/Ямадзаки Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Мансури/Эрацо Гонсалес и Кеведо/Ямадзаки. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Мансури/Эрацо Гонсалес — Кеведо/Ямадзаки: порядок побьёт класс

Мансури/Эрацо Гонсалес и Кеведо/Ямадзаки которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мансури/Эрацо Гонсалес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кеведо/Ямадзаки хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мансури/Эрацо Гонсалес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кеведо/Ямадзаки умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мансури/Эрацо Гонсалес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кеведо/Ямадзаки вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мансури/Эрацо Гонсалес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мансури/Эрацо Гонсалес — Кеведо/Ямадзаки. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Мансури/Эрацо Гонсалес и Кеведо/Ямадзаки. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Мансури/Эрацо Гонсалес и для Кеведо/Ямадзаки, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-800569-prognozy-i-stavki-na-match-nyukasl-felkons-benkstaun-bryuins-04-05-24/