Ленгипротранс — Банк Уралсиб Санкт-Петербург. Прогноз, ставки на матч(19.03.20)

Ленгипротранс — Банк Уралсиб Санкт-Петербург (19-го марта 2020 года), ставки и коэффициенты

19-го марта 2020 года в 21:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Санкт-Петербурга, в котором на своей площадке местный клуб Ленгипротранс примет соперника по национальному первенству Банк Уралсиб Санкт-Петербург.



В последней встрече баскетбольных клубов Ленгипротранс и Банк Уралсиб Санкт-Петербург сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 19-го марта 2020 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 21:15 по МСК.



Ленгипротранс — Банк Уралсиб Санкт-Петербург. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Ленгипротранс проводит на своей площадке, и 19-го марта 2020 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Банк Уралсиб Санкт-Петербург. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 21:15 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Ленгипротранс, а один раз сильнее были игроки БК Банк Уралсиб Санкт-Петербург.

Ленгипротранс

Сейчас баскетбольный клуб Ленгипротранс демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Ленгипротранс демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Банк Уралсиб Санкт-Петербург

На данный момент баскетбольный клуб Банк Уралсиб Санкт-Петербург занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Банк Уралсиб Санкт-Петербург мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Банк Уралсиб Санкт-Петербург не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Чемпионат Санкт-Петербурга, Ленгипротранс — Банк Уралсиб Санкт-Петербург

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Ленгипротранс — Банк Уралсиб Санкт-Петербург, несмотря на то, что он должен пройти только 19-го марта 2020 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 21:15 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Ленгипротранс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Ленгипротранс — Банк Уралсиб Санкт-Петербург. Прогноз, ставки на матч(19.03.20)

Ленгипротранс

В последние годы Ленгипротранс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Ленгипротранс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Банк Уралсиб Санкт-Петербург

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Банк Уралсиб Санкт-Петербург становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Банк Уралсиб Санкт-Петербург уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Банк Уралсиб Санкт-Петербург сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Ленгипротранс — Банк Уралсиб Санкт-Петербург Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Ленгипротранс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 19-го марта 2020 года сыграет матч против БК Банк Уралсиб Санкт-Петербург. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 21:15 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Ленгипротранс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Ленгипротранс — Банк Уралсиб Санкт-Петербург: в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Ленгипротранс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Ленгипротранс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Ленгипротранс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Ленгипротранс сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Банк Уралсиб Санкт-Петербург полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Банк Уралсиб Санкт-Петербург может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Банк Уралсиб Санкт-Петербург выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ленгипротранс — Банк Уралсиб Санкт-Петербург. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Ленгипротранс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Ленгипротранс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Ленгипротранс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Банк Уралсиб Санкт-Петербург испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Банк Уралсиб Санкт-Петербург хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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