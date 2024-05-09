«Ндиди Алону (Ниг)» – «Коул Хеннинг (ЮАР)». 09.05.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 09 мая состоится интересный поединок Ндиди Алону (Ниг) — Коул Хеннинг (ЮАР), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 20:00 по московскому времени Ндиди Алону (Ниг) и Коул Хеннинг (ЮАР) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 09 мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Ндиди Алону (Ниг) и Коул Хеннинг (ЮАР) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Ндиди Алону (Ниг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ндиди Алону (Ниг) — Коул Хеннинг (ЮАР):

победа Ндиди Алону (Ниг) – 0, ничья – 0, победа Коул Хеннинг (ЮАР) – 0

Прогноз на матч Ндиди Алону (Ниг) – Коул Хеннинг (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09 мая :

Так как Ндиди Алону (Ниг) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Коул Хеннинг (ЮАР) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Ндиди Алону (Ниг) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Ндиди Алону (Ниг) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Ндиди Алону (Ниг) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Ндиди Алону (Ниг) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Ндиди Алону (Ниг) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Ндиди Алону (Ниг) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Ндиди Алону (Ниг) может и не устоять на ногах.

Коул Хеннинг (ЮАР) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Коул Хеннинг (ЮАР) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Коул Хеннинг (ЮАР), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Коул Хеннинг (ЮАР) должен быть в хорошей физической форме. Коул Хеннинг (ЮАР) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Ндиди Алону (Ниг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Ндиди Алону (Ниг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Ндиди Алону (Ниг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Ндиди Алону (Ниг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Коул Хеннинг (ЮАР) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Коул Хеннинг (ЮАР) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Коул Хеннинг (ЮАР) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Коул Хеннинг (ЮАР) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Коул Хеннинг (ЮАР), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Ндиди Алону (Ниг) – Коул Хеннинг (ЮАР) 09.05.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Ндиди Алону (Ниг) и Коул Хеннинг (ЮАР). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Ндиди Алону (Ниг) и Коул Хеннинг (ЮАР) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Ндиди Алону (Ниг) и Коул Хеннинг (ЮАР) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Ндиди Алону (Ниг) и Коул Хеннинг (ЮАР) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Ндиди Алону (Ниг) сейчас находится на пике формы, так что Коул Хеннинг (ЮАР) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ндиди Алону (Ниг).

Спортивные прогнозисты считают, что Ндиди Алону (Ниг) в данный момент сильнее, нежели Коул Хеннинг (ЮАР), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Ндиди Алону (Ниг)

Так как Ндиди Алону (Ниг) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Ндиди Алону (Ниг) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Ндиди Алону (Ниг) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Ндиди Алону (Ниг) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Коул Хеннинг (ЮАР)

Уже несколько лет Коул Хеннинг (ЮАР) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Коул Хеннинг (ЮАР) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Коул Хеннинг (ЮАР) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Ндиди Алону (Ниг) — Коул Хеннинг (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09 мая

В настоящее время Ндиди Алону (Ниг) и Коул Хеннинг (ЮАР) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Ндиди Алону (Ниг) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Ндиди Алону (Ниг) — Коул Хеннинг (ЮАР) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Ндиди Алону (Ниг) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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