«Али Талеб (Шве)» – «Наврас Абзах (Иор)». 10.05.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 10 мая букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Али Талеб (Шве) — Наврас Абзах (Иор). На ринге его участники появятся в 18:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Али Талеб (Шве) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 10 мая осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Али Талеб (Шве) — Наврас Абзах (Иор). Это будет продолжаться вплоть до 18:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Али Талеб (Шве) — Наврас Абзах (Иор):

победа Али Талеб (Шве) – 0, ничья – 0, победа Наврас Абзах (Иор) – 0

Прогноз на матч Али Талеб (Шве) – Наврас Абзах (Иор) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10 мая :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Али Талеб (Шве) не очень выгодно, а вот Наврас Абзах (Иор) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Али Талеб (Шве) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Али Талеб (Шве) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Али Талеб (Шве) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Али Талеб (Шве) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Али Талеб (Шве) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Али Талеб (Шве) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Али Талеб (Шве) может и не устоять на ногах.

Наврас Абзах (Иор) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Наврас Абзах (Иор) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Наврас Абзах (Иор) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Наврас Абзах (Иор) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Наврас Абзах (Иор) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Али Талеб (Шве) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Али Талеб (Шве) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Али Талеб (Шве) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Али Талеб (Шве) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Наврас Абзах (Иор) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Наврас Абзах (Иор) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Наврас Абзах (Иор) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Наврас Абзах (Иор) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Наврас Абзах (Иор) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Наврас Абзах (Иор) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Наврас Абзах (Иор) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Али Талеб (Шве) – Наврас Абзах (Иор) 10.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как Али Талеб (Шве) и Наврас Абзах (Иор) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Али Талеб (Шве) и Наврас Абзах (Иор). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Али Талеб (Шве) и Наврас Абзах (Иор) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Али Талеб (Шве) и Наврас Абзах (Иор), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Али Талеб (Шве) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Али Талеб (Шве) — Наврас Абзах (Иор) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Наврас Абзах (Иор) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Али Талеб (Шве)

На самом деле Али Талеб (Шве) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Али Талеб (Шве) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Али Талеб (Шве) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Али Талеб (Шве) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Али Талеб (Шве) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Наврас Абзах (Иор)

На сегодняшний день Наврас Абзах (Иор) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Наврас Абзах (Иор) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Наврас Абзах (Иор) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Наврас Абзах (Иор) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Али Талеб (Шве) — Наврас Абзах (Иор). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10 мая

На титульный бой Али Талеб (Шве) — Наврас Абзах (Иор) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Али Талеб (Шве) будет намного сильнее, чем Наврас Абзах (Иор), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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