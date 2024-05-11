«Шон Ралл (США)» – «Уолтер Рауль Саравия (Арг)». 11.05.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 11-го мая должен состояться бой Шон Ралл (США) — Уолтер Рауль Саравия (Арг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:03 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Шон Ралл (США) и Уолтер Рауль Саравия (Арг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 01:03 по московскому времени Шон Ралл (США) и Уолтер Рауль Саравия (Арг) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 11-го мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Шон Ралл (США) и Уолтер Рауль Саравия (Арг) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Шон Ралл (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шон Ралл (США) — Уолтер Рауль Саравия (Арг):

победа Шон Ралл (США) – 0, ничья – 0, победа Уолтер Рауль Саравия (Арг) – 0

Прогноз на матч Шон Ралл (США) – Уолтер Рауль Саравия (Арг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11-го мая :

Так как Шон Ралл (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Уолтер Рауль Саравия (Арг) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Шон Ралл (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Шон Ралл (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Шон Ралл (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Шон Ралл (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Шон Ралл (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Шон Ралл (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Уолтер Рауль Саравия (Арг) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Уолтер Рауль Саравия (Арг) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Уолтер Рауль Саравия (Арг), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Уолтер Рауль Саравия (Арг) должен быть в хорошей физической форме. Уолтер Рауль Саравия (Арг) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Шон Ралл (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Шон Ралл (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Шон Ралл (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Шон Ралл (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Шон Ралл (США) валится с ног. К тому же, Шон Ралл (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Шон Ралл (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Уолтер Рауль Саравия (Арг) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Уолтер Рауль Саравия (Арг) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Уолтер Рауль Саравия (Арг) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Уолтер Рауль Саравия (Арг) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Уолтер Рауль Саравия (Арг) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Уолтер Рауль Саравия (Арг) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Уолтер Рауль Саравия (Арг) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Шон Ралл (США) – Уолтер Рауль Саравия (Арг) 11.05.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Шон Ралл (США) и Уолтер Рауль Саравия (Арг) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Шон Ралл (США) и Уолтер Рауль Саравия (Арг) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Шон Ралл (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Уолтер Рауль Саравия (Арг) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Шон Ралл (США) и Уолтер Рауль Саравия (Арг) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Шон Ралл (США) — Уолтер Рауль Саравия (Арг) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Уолтер Рауль Саравия (Арг), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Шон Ралл (США)

Как бы Шон Ралл (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Шон Ралл (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Шон Ралл (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Шон Ралл (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Шон Ралл (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Уолтер Рауль Саравия (Арг)

Уже несколько лет Уолтер Рауль Саравия (Арг) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Уолтер Рауль Саравия (Арг) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Уолтер Рауль Саравия (Арг) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Шон Ралл (США) — Уолтер Рауль Саравия (Арг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11-го мая

Спортивные эксперты считают, что Шон Ралл (США) сейчас намного сильнее, чем Уолтер Рауль Саравия (Арг), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Шон Ралл (США) — Уолтер Рауль Саравия (Арг) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Шон Ралл (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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http://rockaluga.ru/cat0-1072350-menli-yunayted-sidney-yunayted-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-avstralii-10-05-24/