Газпром-Нефть Шельф — Газпром ПХГ Санкт-Петербург. Прогноз, ставки на матч. Невская Баскетбольная Лига (24.03.20)

24.03.2020 в 19:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Невская Баскетбольная Лига, в котором на своей площадке местный клуб Газпром-Нефть Шельф примет соперника по национальному первенству Газпром ПХГ Санкт-Петербург.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Газпром-Нефть Шельф – Газпром ПХГ Санкт-Петербург вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 19:40 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 24.03.2020 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Газпром ПХГ Санкт-Петербург.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Газпром-Нефть Шельф — Газпром ПХГ Санкт-Петербург:

Принципиальный баскетбольный поединок Газпром-Нефть Шельф — Газпром ПХГ Санкт-Петербург назначен на 24.03.2020, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 19:40 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Газпром-Нефть Шельф

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Газпром-Нефть Шельф уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Газпром-Нефть Шельф подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Газпром-Нефть Шельф старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Газпром ПХГ Санкт-Петербург

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Газпром ПХГ Санкт-Петербург на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Газпром-Нефть Шельф — Газпром ПХГ Санкт-Петербург. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 24.03.2020 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Газпром-Нефть Шельф — Газпром ПХГ Санкт-Петербург. А так как начало встречи в 19:40 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Газпром-Нефть Шельф практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Прогноз и ставка на матч Газпром-Нефть Шельф — Газпром ПХГ Санкт-Петербург 24.03.2020

Газпром-Нефть Шельф

В этом сезоне баскетбольный клуб Газпром-Нефть Шельф и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Газпром-Нефть Шельф играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Газпром ПХГ Санкт-Петербург

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Газпром ПХГ Санкт-Петербург сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Газпром-Нефть Шельф — Газпром ПХГ Санкт-Петербург Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Газпром-Нефть Шельф после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 24.03.2020 сыграет матч против БК Газпром ПХГ Санкт-Петербург. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 19:40 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Газпром-Нефть Шельф также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Газпром-Нефть Шельф — Газпром ПХГ Санкт-Петербург: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Газпром-Нефть Шельф подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Газпром-Нефть Шельф и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Газпром-Нефть Шельф еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Газпром-Нефть Шельф сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Газпром ПХГ Санкт-Петербург не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Газпром-Нефть Шельф — Газпром ПХГ Санкт-Петербург. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Газпром-Нефть Шельф был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Газпром-Нефть Шельф вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Газпром-Нефть Шельф практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Газпром ПХГ Санкт-Петербург сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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