«Али Язбек (Шве)» – «Бурама Камара (Фра)». 17.05.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Али Язбек (Шве) проведет 17.05.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Бурама Камара (Фра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:20 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Али Язбек (Шве) обладает несколькими чемпионскими титулами и 17.05.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Бурама Камара (Фра), так что вряд ли в 20:20 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Али Язбек (Шве) — Бурама Камара (Фра):

победа Али Язбек (Шве) – 0, ничья – 0, победа Бурама Камара (Фра) – 0

Прогноз на матч Али Язбек (Шве) – Бурама Камара (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17.05.2024 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Али Язбек (Шве) станет победителем боя. Если выиграет Бурама Камара (Фра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Али Язбек (Шве) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Али Язбек (Шве) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Али Язбек (Шве) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Али Язбек (Шве) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Бурама Камара (Фра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Бурама Камара (Фра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Бурама Камара (Фра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Бурама Камара (Фра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Бурама Камара (Фра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Али Язбек (Шве) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Али Язбек (Шве) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Али Язбек (Шве) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Али Язбек (Шве) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Али Язбек (Шве) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Али Язбек (Шве) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Бурама Камара (Фра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Бурама Камара (Фра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Бурама Камара (Фра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Бурама Камара (Фра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Али Язбек (Шве) – Бурама Камара (Фра) 17.05.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Али Язбек (Шве) и Бурама Камара (Фра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Али Язбек (Шве) и Бурама Камара (Фра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Али Язбек (Шве) является очевидным фаворитом, ведь Бурама Камара (Фра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Али Язбек (Шве) в данный момент сильнее, нежели Бурама Камара (Фра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Али Язбек (Шве)

Так как Али Язбек (Шве) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Али Язбек (Шве) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Али Язбек (Шве) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Али Язбек (Шве) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Бурама Камара (Фра)

В своей карьере Бурама Камара (Фра) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Бурама Камара (Фра) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Бурама Камара (Фра) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Бурама Камара (Фра) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Али Язбек (Шве) — Бурама Камара (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17.05.2024

Так как Али Язбек (Шве) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Бурама Камара (Фра).

Статистика и личные встречи

На титульный бой Али Язбек (Шве) — Бурама Камара (Фра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Али Язбек (Шве) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://evolvegame.ru/cat2-808867-prognoz-na-match-san-marino-fortitudo-bologna-16-05-24/

http://rockaluga.ru/cat1-1076611-novopolotsk-mozyr-prognoz-i-stavki-ot-professionala-17-05-24/