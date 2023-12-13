Дамьен Венгер — Абедалла Шелбайх. Прогноз, ставки на матч(18.05.24)

Прогноз и ставка на матч Дамьен Венгер — Абедалла Шелбайх 18.05.2024

18.05.2024 в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Дамьен Венгер , а противостоять в этом поединке будет Абедалла Шелбайх.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Дамьен Венгер — Абедалла Шелбайх, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 18.05.2024, а его начало по МСК будет в 13:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Дамьен Венгер. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дамьен Венгер — Абедалла Шелбайх:

18.05.2024 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Дамьен Венгер — Абедалла Шелбайх. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 13:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Абедалла Шелбайх, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Абедалла Шелбайх выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Дамьен Венгер

В большинстве своих выигранных поединков Дамьен Венгер берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Дамьен Венгер с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Дамьен Венгер сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Дамьен Венгер также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Абедалла Шелбайх

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Абедалла Шелбайхв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Абедалла Шелбайх играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Абедалла Шелбайх держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Абедалла Шелбайх демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Абедалла Шелбайх находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ATP, Дамьен Венгер — Абедалла Шелбайх

Дамьен Венгер и Абедалла Шелбайх – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Дамьен Венгер — Абедалла Шелбайх. Прогноз, ставки на матч(18.05.24)

Дамьен Венгер

Несмотря на внушительный возраст, Дамьен Венгер демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Дамьен Венгер гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Дамьен Венгер обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Дамьен Венгер снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Дамьен Венгер может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Абедалла Шелбайх

На этом турнире Абедалла Шелбайх играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Абедалла Шелбайх какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Абедалла Шелбайх уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Абедалла Шелбайх много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Абедалла Шелбайх сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Абедалла Шелбайх не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Дамьен Венгер — Абедалла Шелбайх Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Дамьен Венгер и Абедалла Шелбайх. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Дамьен Венгер и Абедалла Шелбайх встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Дамьен Венгер и Абедалла Шелбайх довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Дамьен Венгер и Абедалла Шелбайх подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Дамьен Венгер — Абедалла Шелбайх: снова ждем результативной игры

Дамьен Венгер и Абедалла Шелбайх которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дамьен Венгер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Абедалла Шелбайх хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Дамьен Венгер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Абедалла Шелбайх умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дамьен Венгер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Абедалла Шелбайх вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дамьен Венгер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дамьен Венгер — Абедалла Шелбайх. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Дамьен Венгер и Абедалла Шелбайх сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Дамьен Венгер, и Абедалла Шелбайх будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-809512-prognozy-i-stavki-na-match-melburn-taygerz-zhen-ballarat-mayners-zhen-18-05-24/