Энрико Далла Валле — Йелле Сельс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.05.24)

Энрико Далла Валле — Йелле Сельс (18.05.2024), ставки и коэффициенты

18.05.2024 в 18:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Энрико Далла Валле , а противостоять в этом поединке будет Йелле Сельс.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 18.05.2024, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Энрико Далла Валле — Йелле Сельс. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 18:05 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Энрико Далла Валле, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Энрико Далла Валле — Йелле Сельс:

Теннисный поединок Энрико Далла Валле — Йелле Сельс запланирован организаторами турнира на 18.05.2024, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 18:05 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Энрико Далла Валле и Йелле Сельс встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Энрико Далла Валле имеет три победы при одном поражении.

Энрико Далла Валле

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Энрико Далла Валле находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Энрико Далла Валле является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Энрико Далла Валле умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Энрико Далла Валле обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Энрико Далла Валле может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Йелле Сельс

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Йелле Сельс имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Йелле Сельс демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Йелле Сельс не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Йелле Сельс не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Энрико Далла Валле — Йелле Сельс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.05.24)

Энрико Далла Валле

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Энрико Далла Валле, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Энрико Далла Валле уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Энрико Далла Валле старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Энрико Далла Валле, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Энрико Далла Валле не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Энрико Далла Валле все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Энрико Далла Валле точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Йелле Сельс

В этом сезоне Йелле Сельс не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Йелле Сельс сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Йелле Сельс допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Йелле Сельс допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Йелле Сельс демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Энрико Далла Валле — Йелле Сельс Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Энрико Далла Валле и Йелле Сельс. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Энрико Далла Валле и Йелле Сельс встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Энрико Далла Валле и Йелле Сельс довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Энрико Далла Валле и Йелле Сельс подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Энрико Далла Валле — Йелле Сельс: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Энрико Далла Валле и Йелле Сельс, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Энрико Далла Валле и Йелле Сельс уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Энрико Далла Валле — Йелле Сельс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Энрико Далла Валле и Йелле Сельс сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Энрико Далла Валле, и Йелле Сельс будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-809901-prognoz-na-match-avfis-gdansk-zhen-pans-krosno-zhen-ot-eksperta-18-05-24/