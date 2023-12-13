Адан Фрейре Да Сильва — Марсель Хорнунг: в ожидании «эйсов»

Прогноз и ставка на матч Адан Фрейре Да Сильва — Марсель Хорнунг 19-го мая 2024 года

19-го мая 2024 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Адан Фрейре Да Сильва , а противостоять в этом поединке будет Марсель Хорнунг.



Адан Фрейре Да Сильва считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Марсель Хорнунг 19-го мая 2024 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 11:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Адан Фрейре Да Сильва — Марсель Хорнунг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

19-го мая 2024 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Адан Фрейре Да Сильва — Марсель Хорнунг. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Марсель Хорнунг, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Марсель Хорнунг выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Адан Фрейре Да Сильва

В этом сезоне Адан Фрейре Да Сильва показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Адан Фрейре Да Сильва играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Адан Фрейре Да Сильва умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Адан Фрейре Да Сильва и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Адан Фрейре Да Сильва будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Адан Фрейре Да Сильва чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Марсель Хорнунг

Марсель Хорнунг имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Марсель Хорнунг уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Марсель Хорнунг умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Марсель Хорнунг обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Марсель Хорнунг проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

ITF, Адан Фрейре Да Сильва — Марсель Хорнунг

Адан Фрейре Да Сильва и Марсель Хорнунг – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Адан Фрейре Да Сильва — Марсель Хорнунг (19-го мая 2024 года), ставки и коэффициенты

Адан Фрейре Да Сильва

В этом сезоне Адан Фрейре Да Сильва демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Адан Фрейре Да Сильва уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Адан Фрейре Да Сильва любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Адан Фрейре Да Сильва часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Адан Фрейре Да Сильва умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Марсель Хорнунг

На этом турнире Марсель Хорнунг играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Марсель Хорнунг какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Марсель Хорнунг уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Марсель Хорнунг много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Марсель Хорнунг сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Марсель Хорнунг не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Адан Фрейре Да Сильва — Марсель Хорнунг Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Адан Фрейре Да Сильва и Марсель Хорнунг. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Адан Фрейре Да Сильва и Марсель Хорнунг встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Адан Фрейре Да Сильва и Марсель Хорнунг довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Адан Фрейре Да Сильва и Марсель Хорнунг подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Адан Фрейре Да Сильва — Марсель Хорнунг: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Адан Фрейре Да Сильва и Марсель Хорнунг, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Адан Фрейре Да Сильва сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Марсель Хорнунг имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Адан Фрейре Да Сильва – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Адан Фрейре Да Сильва и Марсель Хорнунг на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Адан Фрейре Да Сильва — Марсель Хорнунг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Адан Фрейре Да Сильва и Марсель Хорнунг букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Адан Фрейре Да Сильва и Марсель Хорнунг проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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