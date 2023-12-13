Фуэрца Региа (жен) — Пантерас де Агуаскалиентес (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.05.24)

Фуэрца Региа (жен) — Пантерас де Агуаскалиентес (жен) (20-го мая), ставки и коэффициенты

20-го мая в 01:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Мексики, в котором на своей площадке местный клуб Фуэрца Региа (жен) примет соперника по национальному первенству Пантерас де Агуаскалиентес (жен).



В 01:15 по Москве болельщики баскетбольных клубов Фуэрца Региа (жен) и Пантерас де Агуаскалиентес (жен) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 20-го мая, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Пантерас де Агуаскалиентес (жен) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Фуэрца Региа (жен) — Пантерас де Агуаскалиентес (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 01:15 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Фуэрца Региа (жен) и Пантерас де Агуаскалиентес (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 20-го мая. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Пантерас де Агуаскалиентес (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Фуэрца Региа (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Фуэрца Региа (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Фуэрца Региа (жен) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Фуэрца Региа (жен) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Фуэрца Региа (жен) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Фуэрца Региа (жен) вообще лидирует в чемпионате.



Пантерас де Агуаскалиентес (жен)

В составе баскетбольного клуба Пантерас де Агуаскалиентес (жен) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Пантерас де Агуаскалиентес (жен) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Пантерас де Агуаскалиентес (жен) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Фуэрца Региа (жен) — Пантерас де Агуаскалиентес (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Фуэрца Региа (жен) наконец-то возвращаются домой, а 20-го мая им уже необходимо сыграть поединок против БК Пантерас де Агуаскалиентес (жен). На площадке игроки обеих команд появятся в 01:15 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Фуэрца Региа (жен) — Пантерас де Агуаскалиентес (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.05.24)

Фуэрца Региа (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Фуэрца Региа (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Пантерас де Агуаскалиентес (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Пантерас де Агуаскалиентес (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Пантерас де Агуаскалиентес (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Пантерас де Агуаскалиентес (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Фуэрца Региа (жен) — Пантерас де Агуаскалиентес (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Фуэрца Региа (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 20-го мая сыграет матч против БК Пантерас де Агуаскалиентес (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 01:15 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Фуэрца Региа (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Фуэрца Региа (жен) — Пантерас де Агуаскалиентес (жен): команды сделают акцент на атаку

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Фуэрца Региа (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Фуэрца Региа (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Фуэрца Региа (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Пантерас де Агуаскалиентес (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Пантерас де Агуаскалиентес (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Пантерас де Агуаскалиентес (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фуэрца Региа (жен) — Пантерас де Агуаскалиентес (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Фуэрца Региа (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Фуэрца Региа (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Фуэрца Региа (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Пантерас де Агуаскалиентес (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Пантерас де Агуаскалиентес (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Пантерас де Агуаскалиентес (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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