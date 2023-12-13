«Шахобжон Шукуров (Рос)» – «Ярослав Шихов (Рос)». 06.06.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 06-го июня 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Шахобжон Шукуров (Рос) — Ярослав Шихов (Рос). На ринге его участники появятся в 18:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Шахобжон Шукуров (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 18:15 по московскому времени Шахобжон Шукуров (Рос) и Ярослав Шихов (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 06-го июня 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Шахобжон Шукуров (Рос) и Ярослав Шихов (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Шахобжон Шукуров (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шахобжон Шукуров (Рос) — Ярослав Шихов (Рос):

победа Шахобжон Шукуров (Рос) – 0, ничья – 0, победа Ярослав Шихов (Рос) – 0

Прогноз на матч Шахобжон Шукуров (Рос) – Ярослав Шихов (Рос) Кубок Победы, титульный бой, 06-го июня 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Шахобжон Шукуров (Рос) — Ярослав Шихов (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Шахобжон Шукуров (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Шахобжон Шукуров (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Шахобжон Шукуров (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Шахобжон Шукуров (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Шахобжон Шукуров (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Ярослав Шихов (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Ярослав Шихов (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Ярослав Шихов (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Ярослав Шихов (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Ярослав Шихов (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Шахобжон Шукуров (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Шахобжон Шукуров (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Шахобжон Шукуров (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Шахобжон Шукуров (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Шахобжон Шукуров (Рос) валится с ног. К тому же, Шахобжон Шукуров (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Шахобжон Шукуров (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Ярослав Шихов (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Ярослав Шихов (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Ярослав Шихов (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Ярослав Шихов (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Ярослав Шихов (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Шахобжон Шукуров (Рос) – Ярослав Шихов (Рос) 06.06.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Шахобжон Шукуров (Рос) и Ярослав Шихов (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Шахобжон Шукуров (Рос) и Ярослав Шихов (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Шахобжон Шукуров (Рос) и Ярослав Шихов (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Шахобжон Шукуров (Рос) и Ярослав Шихов (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Шахобжон Шукуров (Рос) и Ярослав Шихов (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Шахобжон Шукуров (Рос) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Шахобжон Шукуров (Рос) — Ярослав Шихов (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Ярослав Шихов (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Шахобжон Шукуров (Рос)

В своей профессиональной карьере Шахобжон Шукуров (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Шахобжон Шукуров (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Шахобжон Шукуров (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Шахобжон Шукуров (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Шахобжон Шукуров (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Ярослав Шихов (Рос)

На данный момент Ярослав Шихов (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Ярослав Шихов (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Ярослав Шихов (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Ярослав Шихов (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Ярослав Шихов (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Шахобжон Шукуров (Рос) — Ярослав Шихов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кубок Победы 06-го июня 2024 года

Вряд ли Шахобжон Шукуров (Рос) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Ярослав Шихов (Рос), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Шахобжон Шукуров (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Ярослав Шихов (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Шахобжон Шукуров (Рос).

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