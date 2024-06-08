«Филип Де Фрис (Анг)» – «Августо Сакай (Бра)». 08.06.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Филип Де Фрис (Анг) проведет 08-го июня, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Августо Сакай (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 00:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 08-го июня пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Филип Де Фрис (Анг) — Августо Сакай (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 00:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Филип Де Фрис (Анг) — Августо Сакай (Бра):

победа Филип Де Фрис (Анг) – 0, ничья – 0, победа Августо Сакай (Бра) – 0

Прогноз на матч Филип Де Фрис (Анг) – Августо Сакай (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го июня :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Филип Де Фрис (Анг) не очень выгодно, а вот Августо Сакай (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Филип Де Фрис (Анг) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Филип Де Фрис (Анг) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Филип Де Фрис (Анг) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Филип Де Фрис (Анг) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Августо Сакай (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Августо Сакай (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Августо Сакай (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Августо Сакай (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Августо Сакай (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Филип Де Фрис (Анг) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Филип Де Фрис (Анг) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Филип Де Фрис (Анг) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Филип Де Фрис (Анг) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Филип Де Фрис (Анг) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Филип Де Фрис (Анг) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Августо Сакай (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Августо Сакай (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Августо Сакай (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Августо Сакай (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Августо Сакай (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Августо Сакай (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Августо Сакай (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Филип Де Фрис (Анг) – Августо Сакай (Бра) 08.06.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Филип Де Фрис (Анг) и Августо Сакай (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Филип Де Фрис (Анг) и Августо Сакай (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Филип Де Фрис (Анг) и Августо Сакай (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Филип Де Фрис (Анг) будет намного сильнее, чем Августо Сакай (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Филип Де Фрис (Анг) — Августо Сакай (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Августо Сакай (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Филип Де Фрис (Анг)

Так как Филип Де Фрис (Анг) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Филип Де Фрис (Анг) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Филип Де Фрис (Анг) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Филип Де Фрис (Анг) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Августо Сакай (Бра)

В своей карьере Августо Сакай (Бра) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Августо Сакай (Бра) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Августо Сакай (Бра) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Августо Сакай (Бра) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Филип Де Фрис (Анг) — Августо Сакай (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го июня

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Филип Де Фрис (Анг) — Августо Сакай (Бра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Филип Де Фрис (Анг) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Филип Де Фрис (Анг) и Августо Сакай (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Филип Де Фрис (Анг) выиграет с помощью нокаута.

http://rockaluga.ru/cat3-952083-prognoz-doga-turkmen-yana-bo%d1%91vich-06-go-iyunya-2024-goda-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat3-821548-kiara-di-genova-luchiana-peres-alarkon-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-06-06-24/