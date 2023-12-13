«Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек)» – «Майкл Руис Порталатин (П-Рик)». 08.06.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 08-го июня должен состояться бой Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) — Майкл Руис Порталатин (П-Рик), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) и Майкл Руис Порталатин (П-Рик) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) — Майкл Руис Порталатин (П-Рик) пройдет 08-го июня, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) имеет две победы нокаутом, а Майкл Руис Порталатин (П-Рик) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) — Майкл Руис Порталатин (П-Рик):

победа Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) – 0, ничья – 0, победа Майкл Руис Порталатин (П-Рик) – 0

Прогноз на матч Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) – Майкл Руис Порталатин (П-Рик) Бои, титульный бой, 08-го июня :

Букмекерские конторы на бой Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) — Майкл Руис Порталатин (П-Рик) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Майкл Руис Порталатин (П-Рик) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Майкл Руис Порталатин (П-Рик) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Майкл Руис Порталатин (П-Рик) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Майкл Руис Порталатин (П-Рик) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Майкл Руис Порталатин (П-Рик) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Майкл Руис Порталатин (П-Рик) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Майкл Руис Порталатин (П-Рик) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Майкл Руис Порталатин (П-Рик) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Майкл Руис Порталатин (П-Рик) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) – Майкл Руис Порталатин (П-Рик) 08.06.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) и Майкл Руис Порталатин (П-Рик). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) и Майкл Руис Порталатин (П-Рик) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) и Майкл Руис Порталатин (П-Рик) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Майкл Руис Порталатин (П-Рик) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) является очевидным фаворитом, ведь Майкл Руис Порталатин (П-Рик) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) — Майкл Руис Порталатин (П-Рик) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Майкл Руис Порталатин (П-Рик).

Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек)

Хотя Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Майкл Руис Порталатин (П-Рик)

Сейчас Майкл Руис Порталатин (П-Рик) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Майкл Руис Порталатин (П-Рик) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Майкл Руис Порталатин (П-Рик) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Майкл Руис Порталатин (П-Рик) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Майкл Руис Порталатин (П-Рик) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) — Майкл Руис Порталатин (П-Рик). Прогноз и ставки на матч. Бои 08-го июня

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) — Майкл Руис Порталатин (П-Рик) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Яир Бенджамин Галлардо-Лозано (Мек) легко справится с таким соперником, как Майкл Руис Порталатин (П-Рик). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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