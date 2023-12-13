«Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи)» – «Масааки Ноири (Япо)». 08.06.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) проведет 08 июня, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Масааки Ноири (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 03:00 по московскому времени Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) и Масааки Ноири (Япо) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 08 июня, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) и Масааки Ноири (Япо) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) — Масааки Ноири (Япо):

победа Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) – 0, ничья – 0, победа Масааки Ноири (Япо) – 0

Прогноз на матч Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) – Масааки Ноири (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08 июня :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) станет победителем боя. Если выиграет Масааки Ноири (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Масааки Ноири (Япо) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Масааки Ноири (Япо) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Масааки Ноири (Япо) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Масааки Ноири (Япо) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Масааки Ноири (Япо) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Масааки Ноири (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Масааки Ноири (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Масааки Ноири (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Масааки Ноири (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Масааки Ноири (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Масааки Ноири (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) – Масааки Ноири (Япо) 08.06.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) и Масааки Ноири (Япо) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) и Масааки Ноири (Япо). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) и Масааки Ноири (Япо) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) и Масааки Ноири (Япо) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) сейчас находится на пике формы, так что Масааки Ноири (Япо) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи).

На чемпионский бой Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) — Масааки Ноири (Япо) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Масааки Ноири (Япо), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи)

На самом деле Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Масааки Ноири (Япо)

Масааки Ноири (Япо) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Масааки Ноири (Япо) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Масааки Ноири (Япо) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Масааки Ноири (Япо) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Масааки Ноири (Япо) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) — Масааки Ноири (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08 июня

Вряд ли Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Масааки Ноири (Япо), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) — Масааки Ноири (Япо) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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