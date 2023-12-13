«Роберто Эрнандес (США)» – «Хавьер Гарсия (США)». 08.06.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 08-го июня 2024 года должен состояться бой Роберто Эрнандес (США) — Хавьер Гарсия (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 05:20 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Роберто Эрнандес (США) и Хавьер Гарсия (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Роберто Эрнандес (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 08-го июня 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Хавьер Гарсия (США), так что вряд ли в 05:20 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Роберто Эрнандес (США) — Хавьер Гарсия (США):

победа Роберто Эрнандес (США) – 1.51, ничья – 55, победа Хавьер Гарсия (США) – 2.531

Прогноз на матч Роберто Эрнандес (США) – Хавьер Гарсия (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го июня 2024 года :

По коэффициенту 1.51 ставить на то, что выиграет Роберто Эрнандес (США) не очень выгодно, а вот Хавьер Гарсия (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.531.

История личных встреч

В свои 32 года Роберто Эрнандес (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Роберто Эрнандес (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Роберто Эрнандес (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Роберто Эрнандес (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Роберто Эрнандес (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Хавьер Гарсия (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Хавьер Гарсия (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Хавьер Гарсия (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Хавьер Гарсия (США) должен быть в хорошей физической форме. Хавьер Гарсия (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Роберто Эрнандес (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Роберто Эрнандес (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Роберто Эрнандес (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Роберто Эрнандес (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Роберто Эрнандес (США) валится с ног. К тому же, Роберто Эрнандес (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Роберто Эрнандес (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Хавьер Гарсия (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Хавьер Гарсия (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Хавьер Гарсия (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Хавьер Гарсия (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Хавьер Гарсия (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Роберто Эрнандес (США) – Хавьер Гарсия (США) 08.06.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Роберто Эрнандес (США) и Хавьер Гарсия (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Роберто Эрнандес (США) и Хавьер Гарсия (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Роберто Эрнандес (США) и Хавьер Гарсия (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Роберто Эрнандес (США) и Хавьер Гарсия (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Роберто Эрнандес (США) — Хавьер Гарсия (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Хавьер Гарсия (США) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Роберто Эрнандес (США) — Хавьер Гарсия (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Хавьер Гарсия (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Роберто Эрнандес (США)

Хотя Роберто Эрнандес (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Роберто Эрнандес (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Роберто Эрнандес (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Роберто Эрнандес (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Роберто Эрнандес (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Хавьер Гарсия (США)

Никаких высот Хавьер Гарсия (США) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Хавьер Гарсия (США) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Хавьер Гарсия (США) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Хавьер Гарсия (США) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Роберто Эрнандес (США) — Хавьер Гарсия (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го июня 2024 года

Спортивные эксперты считают, что Роберто Эрнандес (США) сейчас намного сильнее, чем Хавьер Гарсия (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Роберто Эрнандес (США) — Хавьер Гарсия (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Роберто Эрнандес (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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