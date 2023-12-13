Счелл/Уолтерс — Газуани Дюран/Леру. Прогноз, ставки на матч (07.06.24)

07-го июня в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Счелл/Уолтерс , а противостоять в этом поединке будет Газуани Дюран/Леру.



Судья теннисного матча Счелл/Уолтерс — Газуани Дюран/Леру должен дать знак о старте игры в 15:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 07-го июня, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Счелл/Уолтерс и Газуани Дюран/Леру более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Счелл/Уолтерс имеет четыре победы, то Газуани Дюран/Леру может похвастаться лишь двумя победами.



Счелл/Уолтерс — Газуани Дюран/Леру. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Счелл/Уолтерс имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 07-го июня нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Газуани Дюран/Леру. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 15:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Счелл/Уолтерс имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Счелл/Уолтерс

Этот турнир Счелл/Уолтерс проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Счелл/Уолтерс может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Счелл/Уолтерс однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Счелл/Уолтерс имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Счелл/Уолтерс левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Счелл/Уолтерс хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Газуани Дюран/Леру

Газуани Дюран/Леру имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Газуани Дюран/Леру уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Газуани Дюран/Леру умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Газуани Дюран/Леру обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Газуани Дюран/Леру проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Счелл/Уолтерс и Газуани Дюран/Леру уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Счелл/Уолтерс — Газуани Дюран/Леру (07-го июня), ставки и коэффициенты

Счелл/Уолтерс

Несмотря на внушительный возраст, Счелл/Уолтерс демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Счелл/Уолтерс гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Счелл/Уолтерс обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Счелл/Уолтерс снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Счелл/Уолтерс может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Газуани Дюран/Леру

В этом сезоне Газуани Дюран/Леру не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Газуани Дюран/Леру сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Газуани Дюран/Леру допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Газуани Дюран/Леру допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Газуани Дюран/Леру демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Счелл/Уолтерс — Газуани Дюран/Леру Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Счелл/Уолтерс и Газуани Дюран/Леру начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Счелл/Уолтерс и Газуани Дюран/Леру показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Счелл/Уолтерс и Газуани Дюран/Леру провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Счелл/Уолтерс и Газуани Дюран/Леру действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Счелл/Уолтерс — Газуани Дюран/Леру: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Счелл/Уолтерс и Газуани Дюран/Леру, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Счелл/Уолтерс сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Газуани Дюран/Леру имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Счелл/Уолтерс – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Счелл/Уолтерс и Газуани Дюран/Леру на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Счелл/Уолтерс — Газуани Дюран/Леру. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Счелл/Уолтерс и Газуани Дюран/Леру.



http://evolvegame.ru/cat1-822001-stavki-na-match-vladislav-orlov-szimon-kelan-prognoz-na-tennis-ot-07-06-24/