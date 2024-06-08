Бертран/Мбити — Дельгадо/Чинлунд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.06.24)

Бертран/Мбити — Дельгадо/Чинлунд (08 июня), ставки и коэффициенты

08 июня в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бертран/Мбити , а противостоять в этом поединке будет Дельгадо/Чинлунд.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Бертран/Мбити — Дельгадо/Чинлунд можно будет вплоть до 21:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 08 июня. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Бертран/Мбити и Дельгадо/Чинлунд еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Бертран/Мбити — Дельгадо/Чинлунд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Бертран/Мбити — Дельгадо/Чинлунд, которая пройдет 08 июня в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 21:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Бертран/Мбити

Бертран/Мбити отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Бертран/Мбити проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Бертран/Мбити проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Бертран/Мбити играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Бертран/Мбити больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Дельгадо/Чинлунд

На этом турнире Дельгадо/Чинлунд играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Дельгадо/Чинлунд все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Дельгадо/Чинлунд не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Дельгадо/Чинлунд уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Дельгадо/Чинлунд на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Дельгадо/Чинлунд пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Бертран/Мбити — Дельгадо/Чинлунд

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Бертран/Мбити — Дельгадо/Чинлунд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.06.24)

Бертран/Мбити

К данному турниру Бертран/Мбити подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Бертран/Мбити находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Бертран/Мбити не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Бертран/Мбити старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Бертран/Мбити демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Дельгадо/Чинлунд

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Дельгадо/Чинлунд все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Дельгадо/Чинлунд сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Дельгадо/Чинлунд все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Дельгадо/Чинлунд предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Бертран/Мбити — Дельгадо/Чинлунд Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бертран/Мбити и Дельгадо/Чинлунд. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бертран/Мбити и Дельгадо/Чинлунд встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бертран/Мбити и Дельгадо/Чинлунд довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бертран/Мбити и Дельгадо/Чинлунд подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бертран/Мбити — Дельгадо/Чинлунд: кто пройдет в следующий раунд?

Бертран/Мбити и Дельгадо/Чинлунд которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бертран/Мбити имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Дельгадо/Чинлунд хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бертран/Мбити. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Дельгадо/Чинлунд умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бертран/Мбити довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Дельгадо/Чинлунд вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бертран/Мбити.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бертран/Мбити — Дельгадо/Чинлунд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бертран/Мбити и Дельгадо/Чинлунд сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бертран/Мбити, и Дельгадо/Чинлунд будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-822578-french-warriors-canadian-beavers-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-08-06-24/