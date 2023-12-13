Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман. Прогноз, ставки на матч(10.06.24)

Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман (10 июня), ставки и коэффициенты

10 июня в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя примет соперника по национальному первенству Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 10 июня предстоит поединок против БК Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман. По московскому времени начало игры будет в 03:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман, запланированное на 10 июня. Поставить на матч можно будет до 03:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман была еще пять лет назад.

Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 10 июня в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 03:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман удалось одержать победу у себя дома.



Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман. Прогноз, ставки на матч(10.06.24)

Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя

Сейчас баскетбольный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман пройдет 10 июня, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 03:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя — Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Бочас Спорт Клуб де Колония Каройя практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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