Тесса Андрианяфитримо — Аранаи Мартинес Кинтана. Прогноз, ставки на матч (10.06.24)

10.06.2024 в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тесса Андрианяфитримо , а противостоять в этом поединке будет Аранаи Мартинес Кинтана.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 10.06.2024, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Тесса Андрианяфитримо — Аранаи Мартинес Кинтана. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 13:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Тесса Андрианяфитримо, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тесса Андрианяфитримо — Аранаи Мартинес Кинтана:

10.06.2024 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Тесса Андрианяфитримо — Аранаи Мартинес Кинтана. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 13:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Аранаи Мартинес Кинтана, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Аранаи Мартинес Кинтана выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Тесса Андрианяфитримо

На данный момент Тесса Андрианяфитримо является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Тесса Андрианяфитримо однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Тесса Андрианяфитримо демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Тесса Андрианяфитримо хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Тесса Андрианяфитримо часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Аранаи Мартинес Кинтана

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Аранаи Мартинес Кинтана в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Аранаи Мартинес Кинтана уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Аранаи Мартинес Кинтана уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Аранаи Мартинес Кинтана обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Тесса Андрианяфитримо — Аранаи Мартинес Кинтана 10.06.2024

Тесса Андрианяфитримо

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Тесса Андрианяфитримо, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Тесса Андрианяфитримо уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Тесса Андрианяфитримо старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Тесса Андрианяфитримо, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Тесса Андрианяфитримо не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Тесса Андрианяфитримо все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Тесса Андрианяфитримо точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Аранаи Мартинес Кинтана

Аранаи Мартинес Кинтана лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Аранаи Мартинес Кинтана играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Аранаи Мартинес Кинтана начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Аранаи Мартинес Кинтана выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Аранаи Мартинес Кинтана сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Тесса Андрианяфитримо — Аранаи Мартинес Кинтана Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Тесса Андрианяфитримо и Аранаи Мартинес Кинтана, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Тесса Андрианяфитримо и Аранаи Мартинес Кинтана играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Тесса Андрианяфитримо, и Аранаи Мартинес Кинтана неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Тесса Андрианяфитримо — Аранаи Мартинес Кинтана: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Тесса Андрианяфитримо и Аранаи Мартинес Кинтана из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Аранаи Мартинес Кинтана относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Аранаи Мартинес Кинтана проводит второй или третий матч. А вот Тесса Андрианяфитримо как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Тесса Андрианяфитримо, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Тесса Андрианяфитримо без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Тесса Андрианяфитримо вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тесса Андрианяфитримо — Аранаи Мартинес Кинтана. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Тесса Андрианяфитримо и Аранаи Мартинес Кинтана букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Тесса Андрианяфитримо и Аранаи Мартинес Кинтана проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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