Кадири Хассани/Лахджомри — Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон. Прогноз, ставки на матч. ITF (11.06.24)

11.06.2024 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кадири Хассани/Лахджомри , а противостоять в этом поединке будет Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон.



Судья теннисного матча Кадири Хассани/Лахджомри — Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон должен дать знак о старте игры в 15:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 11.06.2024, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Кадири Хассани/Лахджомри и Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Кадири Хассани/Лахджомри имеет четыре победы, то Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кадири Хассани/Лахджомри — Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 11.06.2024 встречаются Кадири Хассани/Лахджомри и Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон. Начало поединка запланировано на 15:00 по МСК. Кадири Хассани/Лахджомри является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Кадири Хассани/Лахджомри

В этом сезоне Кадири Хассани/Лахджомри имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Кадири Хассани/Лахджомри может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Кадири Хассани/Лахджомри еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Кадири Хассани/Лахджомри — Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Кадири Хассани/Лахджомри и Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Кадири Хассани/Лахджомри и Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Кадири Хассани/Лахджомри — Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон 11.06.2024

Кадири Хассани/Лахджомри

К данному турниру Кадири Хассани/Лахджомри подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Кадири Хассани/Лахджомри находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Кадири Хассани/Лахджомри не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Кадири Хассани/Лахджомри старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Кадири Хассани/Лахджомри демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Кадири Хассани/Лахджомри — Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кадири Хассани/Лахджомри и Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кадири Хассани/Лахджомри и Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кадири Хассани/Лахджомри и Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кадири Хассани/Лахджомри и Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Кадири Хассани/Лахджомри — Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон: снова ждем результативной игры

Кадири Хассани/Лахджомри и Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кадири Хассани/Лахджомри имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кадири Хассани/Лахджомри. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кадири Хассани/Лахджомри довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кадири Хассани/Лахджомри.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кадири Хассани/Лахджомри — Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Кадири Хассани/Лахджомри и Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Кадири Хассани/Лахджомри и Лопес Монтагуд/Мартин Тиффон проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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