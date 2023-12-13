Бритто/Виллануэва — Буэно/Прадо Анджело. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.06.24)

Прогноз и ставка на матч Бритто/Виллануэва — Буэно/Прадо Анджело 12-го июня 2024 года

12-го июня 2024 года в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бритто/Виллануэва , а противостоять в этом поединке будет Буэно/Прадо Анджело.



12-го июня 2024 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Бритто/Виллануэва и Буэно/Прадо Анджело. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 18:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Бритто/Виллануэва может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Бритто/Виллануэва — Буэно/Прадо Анджело. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 18:00 по Москве Бритто/Виллануэва выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Буэно/Прадо Анджело. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 12-го июня 2024 года. Бритто/Виллануэва не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Бритто/Виллануэва

На данный момент Бритто/Виллануэва является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Бритто/Виллануэва поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Бритто/Виллануэва пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Бритто/Виллануэва слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Бритто/Виллануэва будет более тщательно готовиться к поединку.



Буэно/Прадо Анджело

На этом турнире Буэно/Прадо Анджело выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Буэно/Прадо Анджело снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Буэно/Прадо Анджело чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Буэно/Прадо Анджело уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Буэно/Прадо Анджело зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Бритто/Виллануэва — Буэно/Прадо Анджело. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Бритто/Виллануэва — Буэно/Прадо Анджело. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.06.24)

Бритто/Виллануэва

На данный момент Бритто/Виллануэва занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Бритто/Виллануэва снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Бритто/Виллануэва не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Бритто/Виллануэва не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Буэно/Прадо Анджело

Буэно/Прадо Анджело лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Буэно/Прадо Анджело играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Буэно/Прадо Анджело начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Буэно/Прадо Анджело выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Буэно/Прадо Анджело сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Бритто/Виллануэва — Буэно/Прадо Анджело Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бритто/Виллануэва и Буэно/Прадо Анджело. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бритто/Виллануэва — Буэно/Прадо Анджело: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бритто/Виллануэва имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бритто/Виллануэва и Буэно/Прадо Анджело отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Буэно/Прадо Анджело в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бритто/Виллануэва превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Буэно/Прадо Анджело сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бритто/Виллануэва гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бритто/Виллануэва — Буэно/Прадо Анджело. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бритто/Виллануэва и Буэно/Прадо Анджело.



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