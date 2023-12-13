Ван Рэмдонк/Коллигнон — Гарсия Лонго/Нуньес: порядок побьёт класс

Ван Рэмдонк/Коллигнон — Гарсия Лонго/Нуньес (18-го июня), ставки и коэффициенты

18-го июня в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ван Рэмдонк/Коллигнон , а противостоять в этом поединке будет Гарсия Лонго/Нуньес.



Так как Ван Рэмдонк/Коллигнон в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Гарсия Лонго/Нуньес, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 18-го июня. Но, доказать обратное Ван Рэмдонк/Коллигнон все же сможет в 17:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ван Рэмдонк/Коллигнон — Гарсия Лонго/Нуньес:

18-го июня пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Ван Рэмдонк/Коллигнон — Гарсия Лонго/Нуньес. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Гарсия Лонго/Нуньес, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Гарсия Лонго/Нуньес выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Ван Рэмдонк/Коллигнон

Пока Ван Рэмдонк/Коллигнон не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Ван Рэмдонк/Коллигнон находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Ван Рэмдонк/Коллигнон будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Ван Рэмдонк/Коллигнон довольно неплохо играет на данном покрытии.



Гарсия Лонго/Нуньес

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Гарсия Лонго/Нуньесв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Гарсия Лонго/Нуньес играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Гарсия Лонго/Нуньес держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Гарсия Лонго/Нуньес демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Гарсия Лонго/Нуньес находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Ван Рэмдонк/Коллигнон и Гарсия Лонго/Нуньес. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Ван Рэмдонк/Коллигнон и Гарсия Лонго/Нуньес продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Ван Рэмдонк/Коллигнон — Гарсия Лонго/Нуньес 18-го июня

Ван Рэмдонк/Коллигнон

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ван Рэмдонк/Коллигнон, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ван Рэмдонк/Коллигнон уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ван Рэмдонк/Коллигнон старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ван Рэмдонк/Коллигнон, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ван Рэмдонк/Коллигнон не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ван Рэмдонк/Коллигнон все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ван Рэмдонк/Коллигнон точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Гарсия Лонго/Нуньес

Выступать в зале Гарсия Лонго/Нуньес не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Гарсия Лонго/Нуньес старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Гарсия Лонго/Нуньес принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Гарсия Лонго/Нуньес демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Гарсия Лонго/Нуньес даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Гарсия Лонго/Нуньес хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ван Рэмдонк/Коллигнон — Гарсия Лонго/Нуньес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ван Рэмдонк/Коллигнон и Гарсия Лонго/Нуньес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ван Рэмдонк/Коллигнон — Гарсия Лонго/Нуньес: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ван Рэмдонк/Коллигнон и Гарсия Лонго/Нуньес, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ван Рэмдонк/Коллигнон и Гарсия Лонго/Нуньес уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ван Рэмдонк/Коллигнон — Гарсия Лонго/Нуньес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ван Рэмдонк/Коллигнон и Гарсия Лонго/Нуньес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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