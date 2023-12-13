Хуан Мануэль Церундоло — Жозе Перейра. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.06.24)

Прогноз и ставка на матч Хуан Мануэль Церундоло — Жозе Перейра 20-го июня 2024 года

20-го июня 2024 года в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Хуан Мануэль Церундоло , а противостоять в этом поединке будет Жозе Перейра.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 20-го июня 2024 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Хуан Мануэль Церундоло — Жозе Перейра. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 00:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Хуан Мануэль Церундоло, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Хуан Мануэль Церундоло — Жозе Перейра. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 20-го июня 2024 года встречаются Хуан Мануэль Церундоло и Жозе Перейра. Начало поединка запланировано на 00:00 по МСК. Хуан Мануэль Церундоло является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Хуан Мануэль Церундоло

В большинстве своих выигранных поединков Хуан Мануэль Церундоло берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Хуан Мануэль Церундоло с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Хуан Мануэль Церундоло сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Хуан Мануэль Церундоло также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Жозе Перейра

Во взрослом туре Жозе Перейра проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Жозе Перейра пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Жозе Перейра предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Жозе Перейра еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Хуан Мануэль Церундоло — Жозе Перейра. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Хуан Мануэль Церундоло и Жозе Перейра – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Хуан Мануэль Церундоло — Жозе Перейра. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.06.24)

Хуан Мануэль Церундоло

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Хуан Мануэль Церундоло выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Хуан Мануэль Церундоло всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Хуан Мануэль Церундоло уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Хуан Мануэль Церундоло занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Хуан Мануэль Церундоло больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Хуан Мануэль Церундоло имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Жозе Перейра

В этом сезоне Жозе Перейра действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Жозе Перейра обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Жозе Перейра не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Жозе Перейра не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Жозе Перейра имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Хуан Мануэль Церундоло — Жозе Перейра Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Хуан Мануэль Церундоло и Жозе Перейра, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Хуан Мануэль Церундоло и Жозе Перейра играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Хуан Мануэль Церундоло, и Жозе Перейра неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Хуан Мануэль Церундоло — Жозе Перейра: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Хуан Мануэль Церундоло имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Хуан Мануэль Церундоло и Жозе Перейра отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Жозе Перейра в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Хуан Мануэль Церундоло превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Жозе Перейра сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Хуан Мануэль Церундоло гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Мануэль Церундоло — Жозе Перейра. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Хуан Мануэль Церундоло и Жозе Перейра букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Хуан Мануэль Церундоло и Жозе Перейра проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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