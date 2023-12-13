Пэрнеби/Родригес — Рейнгольд/Скилипоти: ставим на двойные ошибки

Пэрнеби/Родригес — Рейнгольд/Скилипоти (20-го июня), ставки и коэффициенты

20-го июня в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пэрнеби/Родригес , а противостоять в этом поединке будет Рейнгольд/Скилипоти.



Пэрнеби/Родригес сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 20-го июня придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Рейнгольд/Скилипоти. По Москве данный поединок начнется в 11:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Рейнгольд/Скилипоти, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пэрнеби/Родригес — Рейнгольд/Скилипоти:

20-го июня пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Пэрнеби/Родригес — Рейнгольд/Скилипоти. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Рейнгольд/Скилипоти, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Рейнгольд/Скилипоти выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Пэрнеби/Родригес

В этом сезоне Пэрнеби/Родригес демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Пэрнеби/Родригес снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Пэрнеби/Родригес является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Пэрнеби/Родригес не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Пэрнеби/Родригес еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Рейнгольд/Скилипоти

На этом турнире Рейнгольд/Скилипоти играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Рейнгольд/Скилипоти все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Рейнгольд/Скилипоти не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Рейнгольд/Скилипоти уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Рейнгольд/Скилипоти на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Рейнгольд/Скилипоти пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Пэрнеби/Родригес — Рейнгольд/Скилипоти

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Пэрнеби/Родригес и Рейнгольд/Скилипоти. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Пэрнеби/Родригес и Рейнгольд/Скилипоти продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Пэрнеби/Родригес — Рейнгольд/Скилипоти 20-го июня

Пэрнеби/Родригес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Пэрнеби/Родригес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Пэрнеби/Родригес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Пэрнеби/Родригес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Пэрнеби/Родригес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Пэрнеби/Родригес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Пэрнеби/Родригес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Пэрнеби/Родригес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Рейнгольд/Скилипоти

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Рейнгольд/Скилипоти хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Рейнгольд/Скилипоти никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Рейнгольд/Скилипоти сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Рейнгольд/Скилипоти всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Пэрнеби/Родригес — Рейнгольд/Скилипоти Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Пэрнеби/Родригес и Рейнгольд/Скилипоти аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Пэрнеби/Родригес и Рейнгольд/Скилипоти обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Пэрнеби/Родригес и Рейнгольд/Скилипоти постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Пэрнеби/Родригес — Рейнгольд/Скилипоти: ставим на двойные ошибки

Пэрнеби/Родригес и Рейнгольд/Скилипоти которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Пэрнеби/Родригес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Рейнгольд/Скилипоти хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Пэрнеби/Родригес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Рейнгольд/Скилипоти умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Пэрнеби/Родригес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Рейнгольд/Скилипоти вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Пэрнеби/Родригес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пэрнеби/Родригес — Рейнгольд/Скилипоти. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Пэрнеби/Родригес и Рейнгольд/Скилипоти. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Пэрнеби/Родригес и для Рейнгольд/Скилипоти, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-829860-saki-imamura-fanchzhou-lyu-prognoz-specialista-20-06-24/